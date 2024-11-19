ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Почему мое потребление электроэнергии ночью выше, чем днем?

Можно выбрать как однотарифный, так и двухтарифный пакет электроэнергии. Если в однотарифном пакете ночью и днем цена одинаковая, то в двухтарифном пакете почасовая цена за электроэнергию ночью и днем различается.

Ночная цена действует не только ночью

Можно было бы подумать, что дневная цена действует с понедельника по воскресенье в определенное время, но это не совсем так.

Дневная цена (при двухтарифном пакете электроэнергии) действует с понедельника по пятницу с 7:00 до 22:00.

А ночная цена действует:

с понедельника по пятницу с 22:00 до 7:00;

в субботу и воскресенье;

в государственные праздники.

Таким образом, если в будние дни ночью и ранним утром, в выходные и праздничные дни вы потребляете больше электроэнергии, чем днем, то в счете за электроэнергию ваше ночное потребление будет выше.

Правильный пакет электроэнергии, соответствующий вашим желаниям и потребностям

С однотарифным пакетом не нужно беспокоиться о времени суток, ведь независимо от дня недели или времени суток цена на электроэнергию одинакова. За исключением биржевого пакета, цена которого меняется каждый час.

Если вы выберете однотарифный пакет, цена за киловатт-час (кВтч) электроэнергии будет ниже, чем дневная цена двухтарифного пакета. Ночная цена за кВтч в двухтарифном пакете, напротив, дешевле, чем в однотарифном. Поэтому рекомендуется прежде всего подумать о своих привычках потребления электроэнергии и сделать выбор в соответствии с ними. Вы можете легко отслеживать свое потребление в самообслуживании или мобильном приложении Enefit.

При желании вы можете легко и быстро поменять пакет электроэнергии в самообслуживании.