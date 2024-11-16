Еще можно успеть: все о пересадке роз осенью

Последний момент для пересадки роз — это как минимум за пару недель до наступления устойчивых заморозков. Розы, пересаженные осенью, при успешной зимовке весной начнут расти и развиваться гораздо быстрее, чем те, что были пересажены весной.

Прежде чем пересаживать растение, следует тщательно продумать, будут ли условия для его выращивания достаточно хорошими. Розы очень любят солнце и лучше всего растут на солнечном месте — идеальным вариантом является освещение в течение всего дня. Если такой возможности нет, найдите место, где солнце будет светить на розы не менее 5-6 часов в день, желательно в первой половине дня. Обычно розы высаживают на юго-восточной или южной стороне.

Важно, чтобы посадки роз проветривались. Это позволит растениям быстрее просыхать от росы и после дождей или полива, что, в свою очередь, уменьшит условия, благоприятные для развития грибковых заболеваний.

Как подготовить землю

Розы имеют глубокую корневую систему. Им не нравится высокий уровень грунтовых вод и затопленные участки. Эти цветы требовательны к почве, которую необходимо тщательно обогащать. Роза образует корни, уходящие вглубь, часто до 1 метра, и почти не разрастающиеся. В зависимости от сорта, розы следует сажать не ближе 35-40 см друг от друга, чтобы сформировать плотную посадку. Чем меньше сорт, тем меньше расстояние.

Если планируется создать отдельную клумбу для роз, почва должна быть подготовлена по всей площади на глубине 60-80 см. При посадке отдельных растений или небольших групп участок можно подготовить для каждого отдельного куста. Желательно, чтобы посадочная грядка была не менее 40 см в диаметре.