Еще можно успеть: все о пересадке роз осенью
Что делать, есть появилась срочная необходимость пересадить розы осенью? Оказывается, рост, питание и развитие роз продолжается до тех пор, пока земля не остынет до -5 градусов. Осень считается одним из лучших моментов для посадки или пересадки роз. Воздух еще относительно теплый, солнце уже не печет, а почва достаточно влажная, пишет Delfi Dom&Sad.
Последний момент для пересадки роз — это как минимум за пару недель до наступления устойчивых заморозков. Розы, пересаженные осенью, при успешной зимовке весной начнут расти и развиваться гораздо быстрее, чем те, что были пересажены весной.
Прежде чем пересаживать растение, следует тщательно продумать, будут ли условия для его выращивания достаточно хорошими. Розы очень любят солнце и лучше всего растут на солнечном месте — идеальным вариантом является освещение в течение всего дня. Если такой возможности нет, найдите место, где солнце будет светить на розы не менее 5-6 часов в день, желательно в первой половине дня. Обычно розы высаживают на юго-восточной или южной стороне.
Важно, чтобы посадки роз проветривались. Это позволит растениям быстрее просыхать от росы и после дождей или полива, что, в свою очередь, уменьшит условия, благоприятные для развития грибковых заболеваний.
Как подготовить землю
Розы имеют глубокую корневую систему. Им не нравится высокий уровень грунтовых вод и затопленные участки. Эти цветы требовательны к почве, которую необходимо тщательно обогащать. Роза образует корни, уходящие вглубь, часто до 1 метра, и почти не разрастающиеся. В зависимости от сорта, розы следует сажать не ближе 35-40 см друг от друга, чтобы сформировать плотную посадку. Чем меньше сорт, тем меньше расстояние.
Если планируется создать отдельную клумбу для роз, почва должна быть подготовлена по всей площади на глубине 60-80 см. При посадке отдельных растений или небольших групп участок можно подготовить для каждого отдельного куста. Желательно, чтобы посадочная грядка была не менее 40 см в диаметре.
При заполнении грядки сначала выкапывают плодородный верхний слой почвы и складывают его в отдельную кучу. Неплодородный слой удаляется. На дне ямы формируется дренажный слой — песок, мелкие камни, керамзит. Последний лучше всего купить в больших мешках в магазине строительных материалов, так он будет стоить дешевле. Поверх дренажного слоя засыпается вынутый плодородный верхний слой почвы с дерном.
Почва для роз готовится в домашних условиях путем смешивания одной трети плодородной почвы с одной третью торфа (не кислого) и одной третью разложившегося (не менее 2 лет) навоза или листовой подстилки. В реальности этот рецепт не так прост в исполнении, поскольку не у всех есть доступ к этим ингредиентам. Самый простой способ — купить готовый торфяной субстрат для роз, в котором есть все необходимое для выращивания.
Можно также приготовить субстрат из плодородной садовой земли и крупнофракционного нейтрализованного торфа, в который добавляется гранулированный конский навоз, комплексное основное удобрение длительного действия и немного глиняного порошка. Гранулированный конский навоз и глиняный порошок можно купить в магазинах строительных и садовых товаров.
Подготовка растений
Для успешной пересадки растения следует тщательно его полить хотя бы за несколько дней до пересадки, чтобы обеспечить запас влаги. Время между выкапыванием и посадкой должно быть как можно меньше.
Растение следует выкапывать аккуратно и стараться извлечь его из земли с как можно большей корневой системой. Для облегчения выкапывания побеги розы можно укоротить, заболевшие или поврежденные листья следует удалить. Чтобы достать из земли старый розовый куст, придется приложить некоторые усилия, но главное — не спешить.
При пересадке новое место прививки должно находиться на глубине ладони от земли. Важно помнить, что почва вокруг растения немного осядет. Затем растение тщательно поливают, чтобы устранить воздушные карманы вокруг корней.
Укрывать розу торфом или еловыми ветками следует только после того, как средняя температура воздуха в течение нескольких дней будет ниже нуля.
Важно помнить
Розы могут расти без пересадки в течение многих десятилетий, но при необходимости их можно пересадить. Саженец следует выкапывать аккуратно, стараясь не нарушить глубокий корень.
Осенью побеги роз укорачивают, чтобы их было удобнее укрывать. Желательно также подрезать растение. Это необходимо сделать, если на листьях появились признаки заболевания.
Если средняя температура воздуха ниже нуля, в центре кроны формируют конус из мульчи или торфа.