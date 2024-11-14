Что сделать, чтобы розы долго стояли: эксперт поделилась практическими советами

Розы являются очень популярными цветами и эксперт Марьям Гани рассказала Express, как хранить срезанные розы дольше. По ее словам, для начала нужно подрезать стебли, чтобы цветы лучше впитывали воду.

„Цветы требуют немного ухода и внимания, чтобы помочь вам получить от них максимум пользы. То, как вы обрабатываете стебли, имеет огромное влияние на долговечность ваших цветов. Большинство людей знают, что стебли нужно обрезать под углом 45 градусов, чтобы они могли больше впитывать воду. Один из моих любимых трюков - срезать стебли, пока они погружены в воду. Это означает, что вода поглощается мгновенно вместо воздуха. Это особенно хорошо работает с розами, которые имеют толстые стебли, которые более подвержены воздушной эмболии. Это быстрый совет, но повышенное увлажнение может заставить ваши розы храниться неделями“, - пояснила Гани.

В то же время если подрезать стебли обычным способом, пузырьки воздуха могут заблокировать поглощение цветком воды и питательных веществ. Из-за этого розы быстрее завянут.

„Вы также должны менять воду в вазе каждые два-три дня. И держите свои розы подальше от сквозняков и прямых солнечных лучей, чтобы продлить срок их жизни“, - добавила Марьям.

По ее словам, стоит удалять листья со стеблей, поскольку они могут гнить в воде, способствуя росту бактерий. Кроме того, так роза сосредоточит свою гидратацию на цветке.

„Многие люди оставляют листья, поскольку думают, что это будет мешать их демонстрации. Я считаю, что так легче расположить розы, и это создает более чистый и элегантный вид, особенно в прозрачных вазах“, - рассказала эксперт.

Она также предлагает опрыскивать срезанные розы каждые несколько дней, чтобы обеспечить им дополнительный импульс увлажнения, и держать их подальше от радиаторов и обогревателей. Для продления цветения можно еще добавить чайную ложку сахара в вазу.