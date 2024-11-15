Использование фольги может вызвать серьезные заболевания: что говорят эксперты

„Высокие температуры, особенно с кислыми продуктами, такими как помидоры, цитрусовые или уксус, могут вызвать вымывание алюминия в пищу“, - сказал HuffPost Дарин Детвилер, глава Программы пищевой безопасности Национальной экологической ассоциации.

Как отмечается, хотя это небольшие дозы, при регулярном употреблении такой пищи могут возникнуть нейродегенеративные заболевания.

„Чтобы свести к минимуму любую передачу, избегайте готовки или хранения кислых или соленых продуктов в фольге в течение длительного времени, поскольку это может вызвать металлический привкус и ямки на фольге“, - пояснила изданию Джессика Гэвин, сертифицированный специалист по пищевым продуктам и кулинар.

Другие эксперты отмечают, что если продукты не слишком соленые или кислые, то можно не волноваться. По словам Гэвин, также опасности нет, когда пища сухая и недолго контактирует с фольгой. Кроме того, она прекрасно подходит для приготовления мяса или бекона.

В целом избежать потребления алюминиевой фольги, сложнее, чем кажется, ведь большинство людей делают это не осознавая.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, средний американец ежедневно употребляет от 7 до 9 миллиграммов алюминия с пищей. Однако он обычно быстро выходит из организма через мочеиспускание и дефекацию.

„Риск от приготовления пищи с алюминиевой фольгой низкий, лишь около 4% потребления алюминия поступает из таких предметов, как посуда, подносы для гриля или фольга“, - добавила Гэвин.

При этом алюминий можно обнаружить в косметике, лекарствах, антиперспирантах и питьевой воде.