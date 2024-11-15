До и после: превращение старой бабушкиной комнаты в спальню мечты для 10-летней девочки(1)
Семья с тремя детьми переехала в Раквере более трех лет назад и начала реновацию дома, построенного прабабушкой и прадедушкой. С тех пор большинство комнат приобрели новый облик. Однако семья еще не закончила ремонт в комнате старшей дочери, в которой раньше жила бабушка. Дизайнер интерьеров взялась превратить старую комнату в личное пространство 10-летней девочки.
Дома, построенные несколько десятилетий назад, представляют собой интересные вызовы, так как необходимо изменить функции старых помещений и трансформировать их, чтобы они соответствовали нуждам современной семьи, что часто требует нестандартных решений. Дизайнер интерьеров IKEA Кароли Хеймонен дает советы по оформлению комнаты для подростка, чтобы пространство оставалось функциональным и стильным на долгие годы.
Никогда не бывает слишком много места для хранения
Для семьи было важно, чтобы детская комната подходила для раннего подросткового возраста и отвечала потребностям девочки. Например, дизайнер интерьеров грамотно спланировала шкаф в соответствии с заданным пространством, использовав модульную гардеробную систему.
„Чтобы сэкономить место в любой комнате, рекомендуется использовать вертикальное пространство, то есть стены. В этом случае я также добавила настенные шкафы с дверцами. Например, предметы и одежду, которые не нужны ежедневно, удобнее хранить в верхних полках шкафа, а не на полках, которые обычно находятся на уровне глаз“, – объясняет дизайнер интерьеров Кароли.
Старшая дочь хотела книжную полку, но места для нее не не было. С помощью полок дизайнер интерьеров привнесла в комнату больше места для хранения.
Дизайнер интерьеров рекомендует: „Продумайте сочетание различных предметов мебели, не забывая о стиле и функциях комнаты. Это позволяет создавать цельные и продуманные решения в нестандартных жилых пространствах. Например, почти все стены в этой комнате имеют двери или окна, но несмотря на это комната для девочки получилась уютной и практичной.
Спальная зона
Для спальной зоны дизайнер выбрала модульную кровать с полками и выдвижным спальным местом, для пижамных посиделок.
„Чтобы сэкономить пространство и обеспечить комфортные условия для сна гостей, модульные кровати – отличное решение. Во время пижамной вечеринки дополнительную кровать просто выдвигают и получается полноценное спальное место. Если со временем вместо спального места в комнате понадобится еще больше места для хранения, в можно заменить нижнюю кровать на дополнительные ящики“, – говорит Хеймонен.
Атмосферное освещение
В старых домах в качестве освещения обычно используется только одна потолочная лампа, и, как правило, она не обеспечивает достаточно света в комнате. Чтобы подростку хватало света для учебы и хобби, рекомендуется использовать дополнительные функциональные светильники.
„В этой комнате дополнительные светильники помогли принести больше света в разные уголки комнаты – над письменным столом и более мягкое освещение для времени подготовки ко сну. Светильники с регулируемой яркостью или настольные и напольные лампы делают комнату визуально более просторной. Для того, чтобы успокоиться и быстрее заснуть, специалисты по сну рекомендуют избегать яркого освещения в вечернее время и выбирать более оранжевые оттенки“, – говорит дизайнер интерьеров.
Ковры и шторы: элементы для создания уюта
Текстиль – отличный доступный способ привнести яркость в интерьер и обновить пространство, особенно в комнате подростка, где предпочтения могут быстро меняться. Помимо интерьера, текстиль играет важнейшую роль в создании уюта и индивидуальности в доме. Для спальни подростка дизайнер интерьеров подчеркивает важность использования ярких цветов в шторах и коврах, чтобы подчеркнуть уют и привлекательную атмосферу комнаты.
При оформлении комнаты Кароли учла любимые цвета 10-летней хозяйки– розовый и лесной зеленый. Искусно вписав эти оттенки в текстиль, она создала восхитительную и уютную обстановку, отражающую индивидуальность девочки. В результате получилась комната, в которой девочка чувствует себя уютно и хорошо. Здесь сочетается удобство и продуманный стиль, где приятно играть, учиться и отдыхать.