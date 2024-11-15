До и после: превращение старой бабушкиной комнаты в спальню мечты для 10-летней девочки

Дома, построенные несколько десятилетий назад, представляют собой интересные вызовы, так как необходимо изменить функции старых помещений и трансформировать их, чтобы они соответствовали нуждам современной семьи, что часто требует нестандартных решений. Дизайнер интерьеров IKEA Кароли Хеймонен дает советы по оформлению комнаты для подростка, чтобы пространство оставалось функциональным и стильным на долгие годы.

Никогда не бывает слишком много места для хранения

Для семьи было важно, чтобы детская комната подходила для раннего подросткового возраста и отвечала потребностям девочки. Например, дизайнер интерьеров грамотно спланировала шкаф в соответствии с заданным пространством, использовав модульную гардеробную систему.

„Чтобы сэкономить место в любой комнате, рекомендуется использовать вертикальное пространство, то есть стены. В этом случае я также добавила настенные шкафы с дверцами. Например, предметы и одежду, которые не нужны ежедневно, удобнее хранить в верхних полках шкафа, а не на полках, которые обычно находятся на уровне глаз“, – объясняет дизайнер интерьеров Кароли.

Старшая дочь хотела книжную полку, но места для нее не не было. С помощью полок дизайнер интерьеров привнесла в комнату больше места для хранения.

Дизайнер интерьеров рекомендует: „Продумайте сочетание различных предметов мебели, не забывая о стиле и функциях комнаты. Это позволяет создавать цельные и продуманные решения в нестандартных жилых пространствах. Например, почти все стены в этой комнате имеют двери или окна, но несмотря на это комната для девочки получилась уютной и практичной.

Спальная зона

Для спальной зоны дизайнер выбрала модульную кровать с полками и выдвижным спальным местом, для пижамных посиделок.