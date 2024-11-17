Полейте пуансеттию тыквенным удобрением: вы удивитесь тому, как изменится ваш цветок
Пуансеттия, известная также как „рождественская звезда“, символизирует праздничный уют и теплоту. Этот элегантный цветок с яркими красными прицветниками и насыщенными зелеными листьями становится живым украшением любого интерьера, наполняя дом атмосферой праздника. Однако многие считают пуансеттию односезонным растением, и после Нового года с ней прощаются. Но это не обязательно. Если правильно ухаживать за пуансеттией и поддерживать ее натуральными удобрениями, цветок может радовать своей красотой на протяжении нескольких сезонов. Один из секретов — особое тыквенное удобрение, которое помогает растению дольше цвести, сохранять яркость и стойкость, пишет Telegraf.
Как продлить цветение пуансеттии
Тыква богата важными микроэлементами, витаминами и минералами, такими как калий и фосфор, которые помогают укрепить корневую систему и поддерживать цвет и здоровье листьев и прицветников (красных „лепестков“ пуансеттии), отмечает Share info. Тыквенное удобрение также помогает растению дольше цвести и защищает его от вредителей.
Как приготовить удобрение из тыквы для пуансеттии
Возьмите ½ стакана свежей мякоти тыквы и измельчите ее в пюре.
На каждую столовую ложку пюре добавьте стакан воды, тщательно размешайте.
Процедите смесь через сито, чтобы убрать крупные частицы, и получившуюся жидкость используйте в качестве удобрения.
Применяйте удобрение раз в две недели, добавляя по 2 столовые ложки на каждый куст пуансеттии. Уже через месяц вы заметите, как растение становится крепче и ярче.