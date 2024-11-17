Обрезать или не обрезать гортензии осенью? Советы садоводов
Гортензии — прекрасные растения, которые радуют нас своим цветением с конца июня вплоть до заморозков, и при этом они просты в выращивании и уходе. Посаженная в правильном месте гортензия не заставит вас беспокоиться из-за болезней или вредителей, пишет Delfi Dom&Sad.
Чаще всего в садах выращивают древовидные (Hydrangea arborescens) и метельчатые (Hydrangea paniculata) гортензии. Благодаря своей популярности эти растения становятся все более доступными. Постоянно выводятся новые сорта, отличающиеся формой, размером, плотностью цветков и разнообразными цветами.
Большинство гортензий в ноябре теряют свою окраску, цветки становятся блеклыми и коричневыми. Безусловно, они вносят разнообразие в садовый ландшафт, а также могут нравиться многим садоводам. Одни в восторге от свежих соцветий, другие — от старых цветов.
Формирование
Самое подходящее время для обрезки и формирования кустов гортензий — весна. Побеги прошлогодних гортензий обрезают, оставляя лишь несколько почек. Из них вырастут и разовьются 2-3 новых побега, на кончиках которых появятся цветы. Весной также обрезают сухие и мелкие ветки, чтобы растение не теряло силы в попытке их сохранить. При необходимости можно обрезать и более старые, сильные побеги, чтобы помочь кустарнику восстановиться.
Зимовка
Обрезать или не обрезать гортензию осенью? Это выбор каждого садовода. Если вы проводите обрезку осенью, она не должна быть такой же, как весной. Осенью можно обрезать цветущие растения, чтобы уберечь их от зимних морозов. Осенняя обрезка не влияет на цветение в следующем году. Под тяжелым слоем снега многие ветви могут обломиться. Из-за густых необрезанных соцветий в кроне скапливается снег, и ветви, которые долгое время были согнуты, деформируются.
Венки из цветов
Метельчатые гортензии часто выращивают с кронами в форме венка. Такие кусты нуждаются в особом уходе. Перед зимой убедитесь, что ствол хорошо поддерживается (подпорки), и разгрузите крону, обрезав цветы.
Древовидная гортензия
Древовидные гортензии очень хорошо растут. Характерной особенностью этого кустарника является его способность разрастаться: старые побеги отмирают, а рядом с ними образуются новые. Обратите внимание на старые кусты, и вы увидите, что центр куста находится не там, где он был раньше. У древовидной гортензии цветы образуются на концах новых побегов. Одним из недостатков древовидной гортензии является поломка новых побегов. Этому способствует неправильная формировка куста. Осенью можно проводить обрезку древовидной гортензии — укоротить молодые побеги, обрезать старые и сухие. Весной нужно будет еще раз осмотреть куст и, возможно, обрезать побеги над второй или третьей парой почек.
Гортензия черешковая
Гортензию черешковую (Hydrandea petiolaris) тоже успешно выращивают во многих местах. Она растет как гирлянда, держась за опоры своими корнями, а ее цветочные гроздья довольно легкие. Такие цветы гортензии можно оставить на зиму и обрезать их только весной, чтобы освободить место для новых.
Кстати, вы еще можете успеть посадить гортензию в этом году, так как контейнерные растения можно высаживать до замерзания почвы, а некоторые питомники еще работают.