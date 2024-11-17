Обрезать или не обрезать гортензии осенью? Советы садоводов

Чаще всего в садах выращивают древовидные (Hydrangea arborescens) и метельчатые (Hydrangea paniculata) гортензии. Благодаря своей популярности эти растения становятся все более доступными. Постоянно выводятся новые сорта, отличающиеся формой, размером, плотностью цветков и разнообразными цветами.

Большинство гортензий в ноябре теряют свою окраску, цветки становятся блеклыми и коричневыми. Безусловно, они вносят разнообразие в садовый ландшафт, а также могут нравиться многим садоводам. Одни в восторге от свежих соцветий, другие — от старых цветов.

Формирование

Самое подходящее время для обрезки и формирования кустов гортензий — весна. Побеги прошлогодних гортензий обрезают, оставляя лишь несколько почек. Из них вырастут и разовьются 2-3 новых побега, на кончиках которых появятся цветы. Весной также обрезают сухие и мелкие ветки, чтобы растение не теряло силы в попытке их сохранить. При необходимости можно обрезать и более старые, сильные побеги, чтобы помочь кустарнику восстановиться.

Зимовка

Обрезать или не обрезать гортензию осенью? Это выбор каждого садовода. Если вы проводите обрезку осенью, она не должна быть такой же, как весной. Осенью можно обрезать цветущие растения, чтобы уберечь их от зимних морозов. Осенняя обрезка не влияет на цветение в следующем году. Под тяжелым слоем снега многие ветви могут обломиться. Из-за густых необрезанных соцветий в кроне скапливается снег, и ветви, которые долгое время были согнуты, деформируются.

Венки из цветов

Метельчатые гортензии часто выращивают с кронами в форме венка. Такие кусты нуждаются в особом уходе. Перед зимой убедитесь, что ствол хорошо поддерживается (подпорки), и разгрузите крону, обрезав цветы.

Древовидная гортензия