ВИДЕО | Фрукты и ягоды будут свежими до двух недель: как их сохранить благодаря простому лайфхаку

Пользователь TikTok с ником @Kyaraepsi поделилась советами, как правильно хранить фрукты, чтобы они дольше оставались свежими. По ее методам фрукты могут сохранять свою свежесть до двух недель.

Как хранить фрукты и ягоды

Сначала фрукты нужно тщательно промыть под проточной водой, чтобы не повредить их поверхность. После этого блоггер выкладывает их на бумажное полотенце на столе, располагая так, чтобы ягоды и фрукты не касались друг друга. В таком виде их оставляют на несколько часов, пока плоды полностью не высохнут.

Затем блоггер советует взять стеклянный контейнер с крышкой, застелить его дно бумажными полотенцами и осторожно переложить фрукты. Перед тем, как закрыть контейнер, она добавляет еще один слой бумажных полотенец сверху.

После закрытия крышки контейнер с фруктами отправляют в холодильник. В таком виде ягоды и фрукты могут оставаться свежими до двух недель. Через 6-7 дней блоггер также советует заменить верхний слой бумажных полотенец на свежий, чтобы продлить срок хранения.