НА ЗАМЕТКУ│Надо ли ополаскивать посуду, прежде чем ставить ее в посудомойку?

„Ежегодно сотни пожаров начинаются из-за электрических приборов: плиты, стиральной машины, тостера, чайника, телевизора, смартфона, компьютера, – отметил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла. – Причиной чаще всего являются неисправности в электросистеме или неправильное использование устройств. Например, к удлинителю подключается слишком много техники“.

Особенно опасны устройства, в которых задействованы вода и электричество, – например, посудомоечная и стиральная машины. В них создается влажная среда, и во время работы мотора образуется конденсат. Эти устройства не обязательно каждый раз отключать от сети, но важно убедиться, что они правильно установлены, и обязательно надо проверить прибор, если он начинает издавать странные звуки.

Исполнительный директор компании Funkab, занимающейся обслуживанием бытовой техники, Эрки Соопере рассказал, как безопасно пользоваться посудомоечной машиной и какие ошибки могут привести к опасным ситуациям.

Может ли посудомоечная машина загореться?

Посудомоечная машина действительно может загореться, хотя случается это редко. „Основные причины – проблемы с электричеством, такие как плохие соединения и контакты. Бывали случаи, когда имела место протечка воды, вода достигала проводов и вызывала короткое замыкание и как следствие – пожар“, – предупредил Соопере. Влажная среда и конденсация во время работы посудомоечной машины могут увеличить риск, если имеются проблемы с электричеством.

Как правильно обслуживать посудомоечную машину?

„Уход за посудомоечной машиной начинается с регулярной чистки фильтров, чтобы остатки пищи не попадали в систему и не вызывали засоров. Также рекомендуется использовать специальные чистящие средства для промывки машины и регулярно очищать дверные уплотнители и части рамы“, – посоветовал Соопере. Кроме того, важно использовать соль для посудомоечной машины, которая помогает защищать внутренние элементы прибора от накипи.

Самые распространенные ошибки при использовании посудомоечной машины