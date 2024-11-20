ЭКСПЕРТ | Как защитить от замерзания водопроводные трубы и счетчики?

Во время прошлых похолоданий многие домовладельцы вынуждены были нести дополнительные расходы, поскольку цифровые водомеры выходили из строя из-за того, что помещение, где они находились, слишком сильно охлаждалось. С приходом потепления возрастало количество случаев разрыва неутепленных труб. При потеплении вода расширяется, что приводит к разрыву труб.

Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо следить за тем, чтобы температура в помещении с водомерным узлом не опускалась ниже +3 градусов и не возникали сквозняки. Помещение должно быть хорошо утеплено и, по возможности, отапливаемым.

Если водомерный узел находится в подвале, важно убедиться, что все окна и двери там закрыты, поскольку сквозняк ускоряет замерзание труб. Кроме того, следует оценить теплоизоляцию окон. Подвальные окна с одинарным стеклом требуют дополнительного утепления, например, с помощью минеральной ваты или пенопласта. Пластиковые окна или окна с многослойным стеклом в дополнительном утеплении не нуждаются.

В ситуации, когда температура в помещении с водомерным узлом опускается ниже нуля, а потребление воды низкое или вообще отсутствует, одной лишь изоляции труб для защиты от замерзания может оказаться недостаточно. В этом случае можно использовать нагревательный кабель, проложенный под изоляционным материалом. Если температура в помещении держится выше +3 градусов, нагревательный кабель использовать не требуется.

Толщина изоляционного материала водопроводных труб должна составлять не менее 9 мм, что и летом защитит трубы от образования конденсата – его иногда ошибочно принимают за признак протечки трубопровода.