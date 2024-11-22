До и после: дизайнер интерьеров IKEA оформила открытый офис в Таллинне и создала мотивирующую обстановку

Два приятеля, Янус и Тынис, основали компанию „Õpilasreisid“ 16 лет назад, и сегодня компания предлагает более 200 школьных экскурсий ежегодно, большинство из которых проходят весной. Однако это означает, что помимо основных сотрудников, в офисе работают сезонные работники, которые помогают в пик сезона, а также здесь необходимо хранить оборудование сезонных сотрудников, сопровождающих детей в поездках.

Дизайнер интерьеров IKEA Ханнеле Саагпакк поставила перед собой задачу решить самую сложную проблему этого офиса: в помещении было много столов, но не хватало зонирования рабочего пространства, уюта и мест для хранения.

Зонируем офисное пространство

Задавшись целью освежить офисное пространство, дизайнер интерьеров в первую очередь предлагает продумать планировку всей офисной зоны и учесть функциональность помещений. Какие зоны нуждаются в большей площади, а какие – в тишине. Например, в этом офисе больше всего не хватало отдельного стола для переговоров и уютной зоны отдыха.

„Я разделила помещение на зоны: кухня, зона переговоров, рабочая зона, уголок отдыха, вход, и создала необходимые условия для каждой зоны в соответствии с этим помещением. Здесь, для разделения лучше всего подошли гардины и акустические перегородки для столов, сказала дизайнер интерьеров.

Больше текстиля, больше уюта в офисе

Для открытых офисных зон дизайнер интерьеров использовала в основном тонкие шторы на потолочных направляющих, которые привносят в помещение уют и помогают разграничить зоны в соответствии с их функциями.

„Мой совет – не бойтесь использовать в офисном пространстве мягкие материалы, такие как диваны, декоративные подушки, ковры и шторы. Эти предметы помогают чувствовать себя как дома, привносят уют и тем самым способствуют эффективности работы“, – говорит дизайнер интерьеров IKEA.