До и после: дизайнер интерьеров IKEA оформила открытый офис в Таллинне и создала мотивирующую обстановку
Обставить офисное помещение так, чтобы оно отвечало всем требованиям, но в то же время было вдохновляющим рабочим местом, – сложная задача. В случае с открытым офисом одна из самых распространенных проблем – как расставить мебель таким образом, чтобы все сотрудники могли комфортно и без помех выполнять свою работу, вещи удобно хранились, а каждый мог найти себе приятную зону отдыха. Дизайнер интерьеров IKEA приняла вызов – превратить офис в Таллинне в современную рабочую среду, куда люди с удовольствием приходили бы каждый день.
Два приятеля, Янус и Тынис, основали компанию „Õpilasreisid“ 16 лет назад, и сегодня компания предлагает более 200 школьных экскурсий ежегодно, большинство из которых проходят весной. Однако это означает, что помимо основных сотрудников, в офисе работают сезонные работники, которые помогают в пик сезона, а также здесь необходимо хранить оборудование сезонных сотрудников, сопровождающих детей в поездках.
Дизайнер интерьеров IKEA Ханнеле Саагпакк поставила перед собой задачу решить самую сложную проблему этого офиса: в помещении было много столов, но не хватало зонирования рабочего пространства, уюта и мест для хранения.
Зонируем офисное пространство
Задавшись целью освежить офисное пространство, дизайнер интерьеров в первую очередь предлагает продумать планировку всей офисной зоны и учесть функциональность помещений. Какие зоны нуждаются в большей площади, а какие – в тишине. Например, в этом офисе больше всего не хватало отдельного стола для переговоров и уютной зоны отдыха.
„Я разделила помещение на зоны: кухня, зона переговоров, рабочая зона, уголок отдыха, вход, и создала необходимые условия для каждой зоны в соответствии с этим помещением. Здесь, для разделения лучше всего подошли гардины и акустические перегородки для столов, сказала дизайнер интерьеров.
Больше текстиля, больше уюта в офисе
Для открытых офисных зон дизайнер интерьеров использовала в основном тонкие шторы на потолочных направляющих, которые привносят в помещение уют и помогают разграничить зоны в соответствии с их функциями.
„Мой совет – не бойтесь использовать в офисном пространстве мягкие материалы, такие как диваны, декоративные подушки, ковры и шторы. Эти предметы помогают чувствовать себя как дома, привносят уют и тем самым способствуют эффективности работы“, – говорит дизайнер интерьеров IKEA.
В этом офисе дизайнер также создала уголок для переговоров с помощью штор. Проводить различные встречи, обсуждения и организовывать клиентские мероприятия, не мешая коллегам, станет удобнее, ведь это, отличное решение не только для дизайна, но и для звукопоглощения.
Для открытых офисов и пространств акустические перегородки для столов также играют важную роль в повышении продуктивности, поскольку они предотвращают воздействие звуковых и визуальных отвлекающих факторов. Это, в свою очередь, поможет не перегружаться, когда в офисе больше, чем обычно, людей.
Порядок в офисе
Со сменой времен года меняется интенсивность работы, и в компании накопилось много памятных вещей и летней одежды работников, но не было места для их хранения, поэтому возникла необходимость найти решение. Дизайнер интерьеров добавила полки-витрины для декора, а также для создания зон для работы и отдыха и организованного хранения.
Прихожая офиса нуждалась в большей функциональности. Дизайнер интерьеров добавила стеллаж с раздвижными дверцами для хранения вещей и гардеробную систему из настенных полок для верхней одежды и обуви. Таким образом, благодаря мебели с открытыми полками прихожая не будет казаться слишком массивной в открытом офисе.
Уголок отдыха так же важен, как и рабочий стол
Выбор столов очень важен. Например, для создания более эффективной рабочей среды для зоны переговоров был выбран конференц-стол с электрическим разъемом посередине, чтобы можно было удобно подключать ноутбуки или любые другие устройства, для подзарядки. Кроме того, различные организационные шкафчики позволяют сохранить поверхность стола чистой, спрятав провода под стол.
В то же время не менее важно создать обстановку, подходящую для отдыха.. Для этого офиса дизайнер интерьеров создала в зоне отдыха за диваном стену из искусственных растений от пола до потолка. С добавлением зелени в офисе стало не только уютнее, но и больше цвета, а у команды появилась отличная зона для общения с коллегами за чашкой кофе на мягком диване и креслах.
По словам дизайнера интерьеров, офис – это как второй дом, где люди проводят долгие часы каждый день. Поэтому важно привнести в рабочую обстановку уют и ощущение дома.