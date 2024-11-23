Настало время срубить старые яблони. Что делать с пнями?

Старший научный сотрудник Латвийского государственного научно-исследовательского института леса Silava Дагния Лаздиня не рекомендует использовать химикаты, такие как глифосат, чтобы избавиться от пней, пишет Delfi Dom&Sad. Они негативно влияют на окружающую среду. Лучше, если процесс разложения будет проходить естественно. Можно использовать бензопилу, чтобы спилить яблони до основания и посадить рядом новые деревья. Корневая система старых деревьев сгнивает примерно через пять лет.

Другой вариант, который также не требует больших денежных вложений, — спилить деревья под корень и просверлить в пнях небольшие отверстия, чтобы в них стекала дождевая вода. Так дерево будет быстрее разлагаться, ведь зимой в пнях будет замерзающая вода.

Можно также распилить пни до основания и оставить корневую систему нетронутой, поручив эту работу соответствующим компаниям, но тогда стоимость транспортировки, аренды и выполнения работ (в часах) будет выше.

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