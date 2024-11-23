НА ЗАМЕТКУ | Сначала зарядку – в телефон и потом вилку – в розетку, или наоборот?

Приборы с механическим выключателем, такие как тостеры и чайники, не имеют режима ожидания и намного устойчивее к вышеперечисленным аспектам (гроза и проблемы с электросетью), поскольку у них нет активного и постоянного соединения с электросетью.

Зарядные устройства не стоит просто так оставлять в розетка х. Так, постоянно подключенная к электросети USB- зарядка находится в режиме ожидания и в некоторой степени потребляет электроэнергию – до 0,5 ватт. Так что, если отключить зарядку от электросети, это повысит безопасность и поможет немного сэкономить энергию.

Ребас добавил, что отсоединение прибора от розетки защищает его от возможного колебания напряжения, вызванного, например, грозой или проблемами с электросетью, так что это влияет и на срок службы техники.

Статистика Спасательного департамента за последние три года также показывает, что в домах пожары чаще всего происходят именно из-за неисправностей в электроустановках или электроприборах.

По словам Ребаса, главная цель отсоединения прибора от розетки – минимизировать риски возможного пожара, который может начаться из-за неисправного устройства. „Как правило, электроприборы разработаны таким образом, чтобы они могли работать при постоянном подключении к электросети, но по-прежнему существуют определенные риски: например, поломки электронных компонентов устройств и короткие замыкания, причиной которых становятся дефекты или разрушение изоляционного слоя“, – сказал Ребас.

Для чего же все-таки отсоединять прибор от розетки?

Руководитель коммуникационного отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Аап Андреас Ребас рассказывает, как правильно заряжать устройства и что надо учитывать при использовании электричества.

Так, например, единого ответа по части зарядки телефона нет, и не надо отсоединять все электроприборы от розетки, когда они не используются.

„Мы часто слышим, мол, мне пожар не грозит, потому что я постоянно проверяю у себя дома нагревательные элементы. К сожалению, самые крупные пожары нередко начинаются из-за какой-нибудь бытовой техники или прибора, в случае которого нам поначалу кажется, что это невозможно“, – сказал руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла .

Поставить телефон заряжаться на ночь? Да и нет

Как выясняется, аргументы есть и за, и против ночной зарядки телефона – каждый должен решать сам.

„Если следовать инструкции по безопасности, предоставленной производителем, и использовать оригинальное зарядное устройство для телефона и кабель, можно сказать, что ночная зарядка не опасна, – отметил Ребас. – Однако часто используются зарядные устройства плохого качества, параметры которых не подходят для этого телефона, или поврежденные провода. Они могут привести к пожару и уменьшить срок службы устройства“.

Специалист по электричеству рассказал, что бывали случаи, когда телефон заряжали ночью и клали его под подушку или на горячий радиатор центрального отопления – в этом случае никак не обеспечивается необходимое устройству охлаждение. „Если телефон постоянно подключен к зарядному устройству, сокращаются и циклы срока службы его литиевого аккумулятора“, – добавил он.

Сначала зарядку – в розетку или наоборот?

Зарядное устройство сначала подключают к розетке и потом – к устройству. Почему именно в таком порядке? По словам Ребаса, это обеспечивает безопасность и устраняет риск возможного удара током, а также повреждения устройства.

„В зарядках для телефона есть встроенные защитные механизмы, чтобы защитить пользователя и заряжаемый прибор от возможного перенапряжения и избыточного тока. Если сначала соединить зарядное устройство с розеткой и потом – с телефоном, защитные механизмы срабатывают и не дают возможному перенапряжению или избыточному току из сети навредить пользователю или заряжаемому прибору“, – уточнил Ребас.

Памятка пользователю электричества Сначала надо подключить зарядное устройство к электросети и потом – к прибору (например, телефону).

Не используйте поврежденные или неумело отремонтированные электроприборы.

Не используйте выключатели и розетки, висящие на проводах.

Надолго уезжая из дома, оставьте подключенной к сети только необходимую технику: отопительные приборы, холодильник, охранное оборудование и т. п.

Не используйте на улице и во влажных помещениях (например, в ванной) электроприборы, которые не предназначены для этого.

Отключайте от электросети приборы, которыми вы не пользуетесь.

Отсоединяя прибор от сети, вынимайте его не за провод, а за штепсельную вилку. Источник: Департамент защиты прав потребителей и технического надзора

Как безопасно пользоваться удлинителями?

Удлинители есть в каждом хозяйстве, однако как пользоваться ими правильно и что при этом учитывать?

Удлинители ни в коем случае нельзя перегружать, подключая к ним слишком много электроприборов с большой номинальной мощностью. „Из-за этого провода и контакты могут перегреться. И также возникает опасность пожара“, – сказал Ребас.