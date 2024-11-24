Руководство по уходу за комнатными растениями во время отопительного сезона

Увлажнение

Во время отопительного сезона растениям нравится влажный воздух. Один из самых простых способов поддерживать влажность — время от времени опрыскивать растение водой из пульверизатора. Правда, это подойдет не каждому растению, поэтому стоит выяснить предпочтения каждого цветка. Если этот метод не сработал, есть множество других способов сделать воздух более влажным. Один из них — положить на батарею влажные полотенца или поставить рядом миску с водой, которая будет медленно испаряться. Еще можно поставить на подоконник или другую поверхность, где стоят растения, поднос и налить в него воды. Важно помнить, что горшки должны находиться на поддонах, чтобы защитить корни растений.

Иногда полив можно заменить настоящим душем, ведь так листья тоже впитают влагу, но важно не залить растение. Кроме того, оно не сможет впитывать влагу через листья, если они грязные, поэтому время от времени протирайте их, даже если растение находится в покое.

Полив

Одно из основных правил простое: поливайте умеренно. Ни одно комнатное растение не будет долго терпеть недостаток воды, равно как и ее избыток. Но как понять, что растение хочет пить?

Сухой верхний слой почвы может создать неверное впечатление, поэтому стоит поглубже засунуть палец — если субстрат прилипает к пальцу, значит, он еще достаточно влажный, но если почва совсем не прилипает к коже и кажется совершенно сухой, растение явно пора полить.

Имейте в виду, что вода тоже играет определенную роль. Важно знать, какие растения нужно поливать сверху, а какие через поддон.

Например, комнатные растения, растущие в маленьких горшках (суккуленты, цикламены и растения с „пушистыми“ листьями), следует поливать снизу, чтобы на листья не попадала вода. Помните, что на дне горшка должны быть отверстия, если вы поливаете растение через поддон.

Простой, но оригинальный способ полива растений — положить на почву несколько кубиков льда: так, вы сэкономите время и точно не переборщите с поливом!

Когда света становится меньше