Руководство по уходу за комнатными растениями во время отопительного сезона
В этом году осень радует нас относительно теплой погодой, но зимы не избежать — в Эстонии первый снег уже выпал, и отопление будет как никогда актуальным. То, что нравится людям и домашним животным, может не понравиться комнатным растениям. Вот несколько советов о том, как о них позаботиться зимой, пишет Delfi Dom&Sad.
Увлажнение
Во время отопительного сезона растениям нравится влажный воздух. Один из самых простых способов поддерживать влажность — время от времени опрыскивать растение водой из пульверизатора. Правда, это подойдет не каждому растению, поэтому стоит выяснить предпочтения каждого цветка. Если этот метод не сработал, есть множество других способов сделать воздух более влажным. Один из них — положить на батарею влажные полотенца или поставить рядом миску с водой, которая будет медленно испаряться. Еще можно поставить на подоконник или другую поверхность, где стоят растения, поднос и налить в него воды. Важно помнить, что горшки должны находиться на поддонах, чтобы защитить корни растений.
Иногда полив можно заменить настоящим душем, ведь так листья тоже впитают влагу, но важно не залить растение. Кроме того, оно не сможет впитывать влагу через листья, если они грязные, поэтому время от времени протирайте их, даже если растение находится в покое.
Полив
Одно из основных правил простое: поливайте умеренно. Ни одно комнатное растение не будет долго терпеть недостаток воды, равно как и ее избыток. Но как понять, что растение хочет пить?
Сухой верхний слой почвы может создать неверное впечатление, поэтому стоит поглубже засунуть палец — если субстрат прилипает к пальцу, значит, он еще достаточно влажный, но если почва совсем не прилипает к коже и кажется совершенно сухой, растение явно пора полить.
Имейте в виду, что вода тоже играет определенную роль. Важно знать, какие растения нужно поливать сверху, а какие через поддон.
Например, комнатные растения, растущие в маленьких горшках (суккуленты, цикламены и растения с „пушистыми“ листьями), следует поливать снизу, чтобы на листья не попадала вода. Помните, что на дне горшка должны быть отверстия, если вы поливаете растение через поддон.
Простой, но оригинальный способ полива растений — положить на почву несколько кубиков льда: так, вы сэкономите время и точно не переборщите с поливом!
Когда света становится меньше
Осенью и зимой растения получают гораздо меньше солнечного света, а угол падения солнечных лучей в течение дня меняется. Вероятно, растения придется переставить в более светлое место. Лучше всего поместить их на южной или западной стороне, куда свет проникает большую часть дня. Не ставьте растения слишком близко к окну и немного поворачивайте их при каждом поливе, чтобы избежать неравномерного роста. Помните, что растения тянутся к свету!
Удобрять или нет?
Может показаться, что в период покоя растения нужно удобрять чаще, но это не совсем так. Когда растения впали в состояние покоя и почти не растут, удобрения не нужны. Это может нарушить их естественный цикл. Ранней весной можно начинать вносить удобрения. Помните, что различные болезни и насекомые могут поражать растения и зимой, поэтому следите за их состоянием, чтобы вовремя справиться с проблемой.
Специалист по уходу за комнатными растениями в Ботаническом саду Латвийского университета Ингуна Гудрупа сказала: „Я думаю, что с удобрениями нужно повременить“. Если вы удобряете раз в месяц, то такой график можно не менять, но удобрение должно быть разбавлено наполовину, чтобы не стимулировать позеленение растения. Если в доме много света, то можно внести больше удобрений.
Лаума Озолиня, специалист по садоводству из Национального ботанического сада, рассказала Delfi, что необходимость удобрения в зимний период зависит от того, насколько теплые условия созданы для растения. Если в помещении тепло, не ниже +18 градусов Цельсия, и достаточно светло, то удобрять растение нужно не чаще одного раза в месяц. Чем теплее и светлее условия, тем меньше удобрений требуется растениям.
Важно учитывать, есть ли у растения новые побеги или цветы. Для цветущих растений следует использовать специальное удобрение, содержащее калий и фосфор. Экспертка рекомендует не переусердствовать и вносить меньше удобрений, чем обычно, в темные зимние месяцы — декабрь и январь. Если растение не растет и не цветет, знайте, что удобрять его в зимний период нужно только раз в месяц.
Золотое правило гласит: хорошего понемножку. Это относится и к поливу. Люди часто вредят растениям, заливая их водой. Зимой не следует допускать переувлажнения растений и накопления воды в поддоне. Лучше поливать реже и понемногу.
Со второй половины марта можно постепенно вносить больше удобрений, особенно если растения начали цвести. Озолиня советует: удобрения для комнатных растений обычно содержат все необходимые вещества, поэтому всегда читайте инструкции производителя о том, для каких растений они предназначены и как правильно их использовать.