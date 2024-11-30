Как добиться цветения рождественского кактуса: несколько полезных советов

Период покоя

Чтобы обеспечить красивое цветение, растение должно находиться в состоянии покоя. Для рождественских кактусов этот период длится около месяца, с середины октября до середины ноября. В период покоя растение следует держать в светлом и прохладном месте (15-18 градусов). Кактус не следует удобрять, а поливать нужно очень редко. Когда начнут появляться маленькие бутоны, растение проснется.

После периода покоя растение постепенно поливают теплой мягкой водой и подкармливают удобрением для суккулентов с пониженным содержанием азота.

Правильный полив

Этот кактус — эпифит, и в природе растет в дуплах и расщелинах стволов и ветвей деревьев. Поэтому его корни всегда имеют доступ к воздуху и воде, которая стекает вниз. Дома важно обеспечить похожие условия: поливайте растение, когда земля подсохнет, и выливайте из поддона воду, которая не впиталась в течение часа. Рождественский кактус не любит мокрые корни.

Какой кактус у вас дома

Визуально можно различить три вида кактусов, но существует множество разновидностей. При ближайшем рассмотрении можно обнаружить визуальные различия в форме листьев, внешнем виде цветков и сроках цветения.

Самый ранний цветущий кактус начинает цвести в октябре-ноябре. Он более известен как кактус Дня благодарения, но в странах, где этот праздник не отмечается, название может быть другим. Кактус известен под научным названием Schlumbergera truncata, у него очень заостренные листья с колючими выступами по краям. У рождественского кактуса (Schlumbergera bridgesii) острых выступов нет. Он цветет в декабре-январе.

Пасхальный кактус происходит из другого семейства растений (Rhipsalidopsis gaertnerri). Он цветет в марте-апреле и имеет несколько небольших округлых выступов на листьях. Цветки не трубчатые, а напоминают звезды.

Обратите внимание! Эпифиты не любят, когда нарушают их корневую систему, поэтому при пересадке переместите растение в горшок чуть большего размера, не нарушая корней. В условиях покоя и правильного содержания кактус может зацвести снова. Если листья кактуса выглядят увядшими, скорее всего, растение было залито водой, а не страдало от жажды.

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