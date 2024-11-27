Для чего на самом деле предназначены три отсека в стиральной машине: эксперты раскрыли „все карты“

„Самый большой отсек предназначен для обычного моющего средства для стирки, жидкого или порошкообразного“, - отметили эксперты на видео в Instagram.

По их словам, второй по величине отсек предназначено для моющего средства при предварительной стирке, которое используется для одежды с „действительно сложными пятнами“:

„Обычное моющее средство подойдет, если у вас нет под рукой средства для предварительной стирки или пятновыводителя“.

Отмечается, что самый маленький отсек предназначен для кондиционера для белья.

„Стоит отметить, что в некоторых машинах этот отсек с автоматической дозировкой. Он может вместить достаточное количество моющего средства и кондиционера для нескольких стирок и будет выдавать необходимое количество каждый раз“, - добавили эксперты.

Специалисты рекомендовали чистить ящик после каждого цикла стирки, чтобы избежать накопления моющего средства, что может вызвать засоры и даже привести к образованию плесени.

„Для чистки можно использовать зубную щетку, так как она действительно эффективна для удаления стойких отложений и проникает в труднодоступные места. Всегда следует убеждаться, что ящик сухой, прежде чем вставлять его обратно в машину“, - говорится в статье.

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