ФОТО | Сдается комната с бассейном. Объявление об аренде квартиры в Вильнюсе стало сенсацией

В группе „Аренда квартир в Вильнюсе“ в социальной сети Facebook несколько дней назад появилось объявление об аренде квартиры в Верхних Панеряй. В аренду сдают квартиру площадью 18 кв. м, со всей мебелью и бытовой техникой.

Однако пользователей удивило другое – квартиру сдают в аренду вместе с бассейном. „В цену аренды включено неограниченное пользование бассейном с подогревом и паровой баней“, – говорится в сообщении.

Delfi связался с брокером Дайнюсом Белинисом и поинтересовался, кто будет присматривать за бассейном. По словам собеседника, за бассейном будут присматривать хозяева, а арендатор сможет им пользоваться, когда пожелает. „Пользоваться бассейном можно неограниченно, как в гостинице“, – сказал брокер.

Правда, когда просматриваешь фотографии, возникает вопрос – где находится арендуемая квартира? На фото виден частный дом, рядом с которым находится дом поменьше. Брокер сказал Delfi, что сдают комнату в частном доме, а бассейн находится в небольшом доме.

Реакцию пользователей вызвал не только бассейн, но и плата за аренду. Было сказано, что плата составляет 280 евро в месяц плюс 200 евро агентству, однако дальше сказано, что всего арендатору придется заплатить 580 евро. Пользователи были возмущены не только „зверскими“ расценками агенства, но и плохой математикой – если сложить стоимость аренды и плату агентству, получается 480 евро (на 100 евро меньше, чем указано в объявлении).

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