Эксперты советуют класть губку для мытья посуды в микроволновую печь: причина вас удивит

По словам специалистов, это легко сделать с помощью микроволновой печи. Это может стать идеальным решением для борьбы с бактериями, что избавит вас от постоянной необходимости покупать новые губки.

„Обычно губку можно разогреть в микроволновой печи, чтобы эффективно очистить ее. Однако важно отметить, что безопасно разогревать в микроволновой печи можно только губки без каких-либо металлических компонентов или чистящих подушечек. Губки с металлическими или абразивными частями нельзя класть в микроволновку“, - объясняют эксперты.

Они советуют делать эту процедуру каждые несколько дней или по мере необходимости, в зависимости от таких факторов, как частота использования и уровень загрязнения:

„Если губка начинает выделять неприятный запах или имеет признаки видимой грязи или мусора, возможно, ее нужно очистить тщательно“.

При этом специалисты рассказывают о других способах очистки губки.

„Один из вариантов - замочить губку в неразбавленном белом уксусе по крайней мере на 5 минут перед полосканием. Другой метод - погрузить губку в раствор примерно половины чайной ложки концентрированного отбеливателя (8,25% гипохлорита натрия) на каждый литр теплой воды на 5 минут, затем тщательно смойте“, - говорится в статье.

В то же время эксперты все равно рекомендуют заменять губки каждые 1-2 недели, если вы ими часто пользуетесь.

„Со временем губки накапливают бактерии и частицы пищи, даже если их регулярно мыть“, - отмечается в статье.

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