В Эстонии осталась только одна фирма, занимающаяся выращиванием рождественских звезд

В течение многих лет предприятие Nurmiko приглашало людей в свое садоводство полюбоваться красотой десятков тысяч рождественских звезд. В этом году в садоводстве царит тьма, так как выращивание услаждающих взор растений перестало быть рентабельным.

„Садоводство работает на основе предварительных заказов. В этом году мы не смогли собрать нужное количество. В прошлом году около 10 000 цветов остались не проданы. Это нерентабельно“, – пояснил „Актуальной камере“ директор Nurmiko Яак Унгерсон.

Выращивание рождественских звезд – долгий и трудоемкий процесс. Материнские плантации находятся в Африке, откуда саженцы отправляются на фабрики в Нидерландах и Германии, где растения пускают корешки. Затем растения привозят в Эстонию, где на превращение саженца в настоящую красавицу требуется шесть месяцев.

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