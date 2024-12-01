Пылевые клещи и приступы астмы: эксперт объяснил, почему нужно мыть искусственную елку

В частности эксперты советуют это делать дважды в год.

Одна из пользовательниц TikTok поделилась советом, как чистить искусственную елку. На видео ЗДЕСЬ можно увидеть, как она погружает ее в ванну, чтобы она стала чистой. В комментариях под видео люди удивились таким действиям, однако все же некоторые соглашаются с таким решением.

В то же время руководитель программы по медицинским наукам Гарет Най рассказал, что искусственные елки обычно хранятся во влажных и запыленных помещениях, поэтому это приводит к значительному накоплению пыли на дереве, что может вызвать аллергию и приступы астмы.

„Накопление пыли также способствует появлению пылевых клещей, насекомых и других аллергенов. Это может представлять особый риск для детей и пожилых людей, которые могут испытывать повышенную реакцию, когда елки распаковываются и используются. Кроме того, хотя это чаще случается с настоящими елками, на искусственных елках также может появиться плесень, которую часто называют „елочной плесенью. Хранение во влажных условиях способствует образованию плесени, особенно в картонных коробках. Эта плесень может перерасти на саму елку и, когда она раскроется, может представлять потенциальную опасность для людей в домохозяйстве“, - объяснил эксперт.

По его словам, кроме аллергии на пыль и астмы, могут быть и другие респираторные заболевания, в результате чего становится трудно дышать.

„Кроме того, если на дереве растет плесень, люди могут подвергаться воздействию аспергиллеза и пеницилия, которые могут вызвать аллергические реакции“, - добавил Най.

Эксперт отметил, что во время очистки елки нужно полностью вытереть пыль.

„Хотя мыть их, как показано в Tiktok, может и не понадобиться, все же следует вытирать пыль и опрыскивать дезинфицирующими средствами. Кроме того, убедитесь, что елка чистая и продезинфицированная, прежде чем убрать ее обратно, и постарайтесь, чтобы выбранные вами варианты хранения были подходящими для предотвращения роста патогенных микроорганизмов“, - посоветовал Най.

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