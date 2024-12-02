ГАЛЕРЕЯ | Дизайнер IKEA дает советы, как подготовить интерьер к новогодним праздникам

„Зимние праздники – это всегда суматоха: подготовка подарков, украшение дома и составление праздничного меню, если вы принимаете гостей. Наш ежегодный опрос показал, что самой большой трудностью при организации праздника дома является подготовка перед приходом гостей (26% в Эстонии), а также нехватка мест для сидения или сна (26% в Эстонии). В то же время 41% жителей Эстонии получают удовольствие от приема гостей в новогоднюю ночь“, – отмечает руководитель отдела интерьеров IKEA Брита Миквере.

Как подготовить дом к приему гостей?

Чтобы дом был готов принять гостей, дизайнер интерьеров советует начать с базовых вещей, выбирая многофункциональную мебель, которая поможет сэкономить пространство и легко убирается. Это может быть раздвижной стол, который складывается, когда в нем нет необходимости, пуф или скамья, которые можно использовать как дополнительное место для сидения и хранения белья или посуды, или кресло-кровать, экономящее место в дни, когда гостей нет.

Чтобы увеличить количество сидячих мест, дизайнер рекомендует подходить к этому вопросу гибко и не бояться комбинировать стили и функции. „В IKEA представлен широкий выбор стульев, которые подходят для разных мероприятий: их можно использовать во время приема гостей и убрать после праздника, причем они будут совершенно незаметны. Цены начинаются от 5 евро. Некоторые модели можно повесить на стену, другие складируются и легко хранятся до следующей встречи с друзьями и семьей. При приеме большой компании комбинируйте обычные стулья, складные модели, табуреты и скамьи, чтобы максимально увеличить количество сидячих мест.“

Дизайнер интерьеров также отмечает, что продуманные решения для хранения помогут быть всегда готовыми к приходу гостей.