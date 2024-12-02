ГАЛЕРЕЯ | Дизайнер IKEA дает советы, как подготовить интерьер к новогодним праздникам
Ежегодное исследование, посвященное зимним праздникам, показало, что более половины жителей Эстонии принимают гостей у себя дома в праздничный вечер. В то время как пятая часть с радостью организует празднование у себя, примерно такое же количество людей считает это слишком стрессовым занятием, а некоторые даже предпочли бы отправиться в сами гости. Чтобы сделать этот процесс проще и приятнее, дизайнер интерьеров делится советами о том, как подготовиться к приему гостей – от сервировки стола до организации спальных мест.
„Зимние праздники – это всегда суматоха: подготовка подарков, украшение дома и составление праздничного меню, если вы принимаете гостей. Наш ежегодный опрос показал, что самой большой трудностью при организации праздника дома является подготовка перед приходом гостей (26% в Эстонии), а также нехватка мест для сидения или сна (26% в Эстонии). В то же время 41% жителей Эстонии получают удовольствие от приема гостей в новогоднюю ночь“, – отмечает руководитель отдела интерьеров IKEA Брита Миквере.
Как подготовить дом к приему гостей?
Чтобы дом был готов принять гостей, дизайнер интерьеров советует начать с базовых вещей, выбирая многофункциональную мебель, которая поможет сэкономить пространство и легко убирается. Это может быть раздвижной стол, который складывается, когда в нем нет необходимости, пуф или скамья, которые можно использовать как дополнительное место для сидения и хранения белья или посуды, или кресло-кровать, экономящее место в дни, когда гостей нет.
Чтобы увеличить количество сидячих мест, дизайнер рекомендует подходить к этому вопросу гибко и не бояться комбинировать стили и функции. „В IKEA представлен широкий выбор стульев, которые подходят для разных мероприятий: их можно использовать во время приема гостей и убрать после праздника, причем они будут совершенно незаметны. Цены начинаются от 5 евро. Некоторые модели можно повесить на стену, другие складируются и легко хранятся до следующей встречи с друзьями и семьей. При приеме большой компании комбинируйте обычные стулья, складные модели, табуреты и скамьи, чтобы максимально увеличить количество сидячих мест.“
Дизайнер интерьеров также отмечает, что продуманные решения для хранения помогут быть всегда готовыми к приходу гостей.
„Принимать гостей – это значит, что нужно больше места на кухне и в гостиной. Я рекомендую заранее продумать, что именно будет нужно в эти дни, и убрать другие декоративные элементы, чтобы освободить место для гостей и праздничных мероприятий. Стоит подумать, возможно имеет смысл завести специальный шкаф, комод или полку для хранения столовых приборов, постельного белья, полотенец и других вещей, которые могут понадобиться для приема гостей несколько раз в году. Обычно такие предметы не должны занимать пространство, используемое в повседневной жизни на кухне, в гостиной или других комнатах“, – делится Брита Миквере.
Когда дома все готово, самое время подумать, где разместить гостей на ночь.
Подготовьте спальные места для гостей
Ежегодный новогодний опрос показывает, что жители не только принимают гостей, но и каждый третий в Литве и Эстонии, а половина в Латвии размещают их на ночь. Дизайнер интерьеров предлагает рассмотреть спальные места, которые легко хранить, когда гостей нет, например, складной матрас, или компактную многофункциональную мебель, такую как кресло-кровать или кушетку. В обычные дни такая мебель отлично подходит для сидения, а во время визитов гостей легко превращается в дополнительное спальное место.
Дизайнер интерьеров рекомендует создать гостям максимально комфортные условия, уделив внимание деталям, которые помогут сделать их пребывание уютным, при этом решив задачу где это все потом хранить.
„При приеме гостей дополнительный комфорт в виде матрасов, подушек и одеял поможет сделать пребывание гостей комфортным и уютным. Главное – выбирать те изделия, которые легко поддерживать в чистоте и по доступной по цене. Например, наматрасник стоимостью от 25 евро даст дополнительный комфорт тем, для тех, кто будет спать на диване. А съемный чехол дивана удобно стирать“, – отмечает Миквере.
Удобные решения для сна
Каждый гость предпочитает свою позу для сна, поэтому дизайнер интерьеров рекомендует универсальную подушку, которая подходит как для сна на спине, так и на боку. Подушку можно стирать в стиральной машине, она изготовлена из смеси хлопка и лиоцелла, такой наполнитель и ткань хорошо пропускает воздух.
„Что касается одеял, универсальным решением станет двухслойное одеяло, подходящее для всех сезонов. У гостей могут быть разные предпочтения, поэтому набор, состоящий из двух отдельных одеял – легкого и теплого, – даст максимальный комфорт“, – объясняет дизайнер интерьеров.
Брита Миквере советуют добавить в дом больше уюта с помощью батарейных светильниках на батарейках. Если позволяет пространство, можно использовать ширму или перегородку для создания приватной зоны, что особенно важно в домах с открытой планировкой.
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Онлайн-опрос о праздновании Нового года и зимних праздников был проведен исследовательской компанией Norstat по заказу IKEA. Опрос проходил в сентябре 2024 года и охватил 1000 жителей Эстонии.