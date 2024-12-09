ГАЛЕРЕЯ | Дизайнер IKEA делится идеями, как красиво и недорого украсить новогодний стол

„Основное правило заключается в том, что скатерть и подставки, тарелки между собой должны быть контрастных цветов. Например, можно выбрать подставки из натуральных материалов для каждого гостя, а тарелки — яркого контрастного цвета, например синего. Если же посуда белая, добавьте один новый комплект тарелок другого цвета и выстраивайте их слоями: от самой большой к самой маленькой. Завершите образ салфеткой или декоративным элементом“, — объясняет Миквере.

Главные элементы декора праздничного стола — это текстиль, посуда и декоративные аксессуары. Брита Миквере напоминают, что текстиль — это не только скатерть, но и салфетки, дорожки для стола и подставки, которые добавляют уюта. Праздничный вид можно создать, используя многослойность: тарелки, подносы, подставки и салфетки.

„Использование одинаковых или схожих цветов гирлянд и аксессуаров для украшения стола, новогодней елки и интерьера в целом создаст гармоничную атмосферу. Например, елочные шары и LED гирлянды можно расположить и на столе, дополнив их зеленой гирляндой из хвои. Единый стиль оформления по всему дому наполняет пространство ощущением целостности и уюта“, – делится дизайнер.

Брита Миквере отмечает, что при выборе новых аксессуаров или элементов интерьера важно учитывать их гармонию с уже существующим дизайном: цветом стен и пола, шторами, мебелью. Тот же подход следует применять и при оформлении стола, чтобы он стал продолжением общего стиля вашего дома.

Современные праздничные тенденции этого года связаны с созданием уюта в духе северной природы, где ключевую роль играют творчество и экологичность. Это позволяет добавить интерьеру нотку уникальности и волшебства в современном стиле.

„Мы советуем украшать весь дом к праздникам для создания максимального эффекта, но есть три ключевые зоны, которые требуют особого внимания: елка, окна и праздничный стол. Нередко стол, за которым собирается вся семья, оказывается менее всего украшенным. Тем не менее, потратив всего несколько евро, его можно превратить в центральный элемент праздника“, – делится руководитель отдела интерьеров IKEA Брита Миквере .

Дарим вторую жизнь: как создать праздничное настроение с минимальными затратами

Интерьерный дизайнер напоминает, что для создания уютной атмосферы праздничного ужина не обязательно тратить крупные суммы. „Чтобы наполнить дом теплом праздника, не нужно покупать полный комплект новой коллекции. Достаточно добавить всего несколько элементов: подходящие подставки, салфетки, свечи или декоративные акценты стоимостью в пару евро. В первую очередь посмотрите, что уже есть дома, и оживите привычный сервиз парой новых деталей. Это не только экономно, но и позволяет каждый год придавать празднику уникальность“, — делится Б. Миквере.

Если дома есть белая посуда, ее можно дополнить пиалами или небольшими тарелками более темных оттенков. Единство создаст скатерть или подставки насыщенного красного цвета — на таком фоне даже старый сервиз будет выглядеть обновлённым.

Дизайнер также предлагает не бояться сочетать традиционные элементы с современными. Например, можно совместить винтажные бокалы с современной столовой посудой и приборами. Однако, чтобы сохранить целостность образа, важно объединить детали одним общим элементом: повторяющимся декором в каждой тарелке, одинаковыми подставками или салфетками.

Идеи для украшения стола в небольших пространствах

Если вы не хотите перегружать стол декором или у вас просто мало места, дизайнер интерьеров предлагает сосредоточиться на минимализме и функциональности. „Используйте поднос как базу для новогоднего декора. Добавьте на него подходящую по стилю салфетку, гирлянду, свечи или LED-украшения и немного зелени, чтобы создать уютное настроение“, — рекомендует дизайнер.

Для тех, кто ломает голову, как разместить на столе и еду, и украшения, дизайнер советует воспользоваться кухонными тележками. Они идеально подойдут для посуды или вещей, которые не используются постоянно, например, чайника, кружек или десертов. Это не только освобождает место на столе, но и помогает избежать ощущения захламленности.

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Немного личного

Как гарантировать улыбку на лице каждого, кто сидит за столом, и сделать его по-настоящему гостеприимным? Сделайте украшение своими руками. Сложите салфетку в форме новогодней елочки, добавьте небольшой букет и карточку с именем каждого гостя, чтобы они почувствовали, как долго их ждали за столом.

Чтобы придать уникальный стиль столу, дизайнер интерьеров советует использовать самые любимые вещи или игрушки, которые могут создать новогоднюю атмосферу. „Для семьи с детьми можно добавить одну детскую игрушку как главный акцент декора, ведь такие вещи в доме всегда создают единство стиля“, — улыбается дизайнер.

Дизайнер также делится, что набор для железной дороги может стать отличным новогодним украшением стола. „Поставьте его среди блюд, разместив его возле искусственной елочки. И добавьте немного волшебства с помощью LED-гирлянды и набора украшений с новогодними домиками и животными“, — описывает дизайнер.

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