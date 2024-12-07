Не „убивайте“ пуансеттию. Как выбрать и заботиться об этом рождественском цветке(1)
С наступлением праздничного сезона многие люди решают заменить свои обычные комнатные растения или цветы на праздничную пуансеттию. Но не всегда получается сохранить это растение живым в течение всего праздничного сезона, пишет Delfi Dom&Sad.
Родом с юга Мексики, пуансеттия стала одним из основных элементов Рождества, создавая праздничное настроение. В религиозных кругах считается, что форма пуансеттии представляет собой Вифлеемскую звезду, а ее красные листья символизируют кровь Христа. Однако некоторым может быть сложно сохранить пуансеттию живой до Рождества.
Эксперты советуют избегать одного конкретного места, если вы хотите, чтобы ваша пуансеттия оставалась яркой, свежей и у нее не падали листья.
Какую пуансеттию купить?
Выбирая пуансеттию в садовом центре или супермаркете, убедитесь, что у нее нет увядших листьев — это возможный признак хранения в холодном месте.
Не стоит покупать пуансеттии, которые стояли возле входа в магазин или на парковках автозаправочных станций, так как они вряд ли проживут долго.
По дороге из магазина домой пуансеттия должна быть хорошо защищена, чтобы ее чувствительные листья не замерзли.
Не оставляйте пуансеттию в машине надолго, так как температура может быстро упасть и повредить растение.
Куда поставить пуансеттию дома?
Выберите светлое место без сквозняков, подальше от прямых солнечных лучей. В идеале поддерживайте среднюю температуру около 13-15 градусов.
Как отмечает Garden’s World, не ставьте цветок близко к окнам, так как там может снизиться температура в ночное время. Дверные проемы и открытые камины, которые также могут быть причиной сквозняков, также не рекомендуются.
Поливайте пуансеттию только тогда, когда земля покажется сухой, и даже в этом случае поливайте экономно. Для поддержания состояния листьев и цветов рекомендуется легкое опрыскивание раз в несколько дней. Регулярное протирание пыли позволит пуансеттии выглядеть живой и здоровой.