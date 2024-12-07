Наш сад
07.12.2024, 10:57

Не „убивайте“ пуансеттию. Как выбрать и заботиться об этом рождественском цветке

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Pixel-Shot | Shutterstock

С наступлением праздничного сезона многие люди решают заменить свои обычные комнатные растения или цветы на праздничную пуансеттию. Но не всегда получается сохранить это растение живым в течение всего праздничного сезона, пишет Delfi Dom&Sad.

Родом с юга Мексики, пуансеттия стала одним из основных элементов Рождества, создавая праздничное настроение. В религиозных кругах считается, что форма пуансеттии представляет собой Вифлеемскую звезду, а ее красные листья символизируют кровь Христа. Однако некоторым может быть сложно сохранить пуансеттию живой до Рождества.

Эксперты советуют избегать одного конкретного места, если вы хотите, чтобы ваша пуансеттия оставалась яркой, свежей и у нее не падали листья.

Какую пуансеттию купить?

Выбирая пуансеттию в садовом центре или супермаркете, убедитесь, что у нее нет увядших листьев — это возможный признак хранения в холодном месте.

  • Не стоит покупать пуансеттии, которые стояли возле входа в магазин или на парковках автозаправочных станций, так как они вряд ли проживут долго.

  • По дороге из магазина домой пуансеттия должна быть хорошо защищена, чтобы ее чувствительные листья не замерзли.

  • Не оставляйте пуансеттию в машине надолго, так как температура может быстро упасть и повредить растение.

Куда поставить пуансеттию дома?

  • Выберите светлое место без сквозняков, подальше от прямых солнечных лучей. В идеале поддерживайте среднюю температуру около 13-15 градусов.

  • Как отмечает Garden’s World, не ставьте цветок близко к окнам, так как там может снизиться температура в ночное время. Дверные проемы и открытые камины, которые также могут быть причиной сквозняков, также не рекомендуются.

  • Поливайте пуансеттию только тогда, когда земля покажется сухой, и даже в этом случае поливайте экономно. Для поддержания состояния листьев и цветов рекомендуется легкое опрыскивание раз в несколько дней. Регулярное протирание пыли позволит пуансеттии выглядеть живой и здоровой.

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