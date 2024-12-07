Не „убивайте“ пуансеттию. Как выбрать и заботиться об этом рождественском цветке

Выберите светлое место без сквозняков, подальше от прямых солнечных лучей. В идеале поддерживайте среднюю температуру около 13-15 градусов.

Как отмечает Garden’s World, не ставьте цветок близко к окнам, так как там может снизиться температура в ночное время. Дверные проемы и открытые камины, которые также могут быть причиной сквозняков, также не рекомендуются.