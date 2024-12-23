ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Кто должен оплачивать ущерб, нанесенный владельцу арендатором?

Сдача недвижимости в аренду является важным источником дополнительного дохода для многих людей, но доверять свой дом посторонним людям всегда сопряжено с риском, поскольку, несмотря на тщательную предварительную проверку, может оказаться, что образ жизни арендаторов сильно отличается от образа жизни арендодателя, и по окончанию действия договора возникает спор о том, кто должен возместить ущерб. Какие спорные вопросы возникают и в каких случаях стоит обратиться за помощью в страховую компанию? Отвечает руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Елизавета Дрижирук.