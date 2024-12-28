Полейте елку этим раствором и она не потеряет ни единой иголки: вот как ухаживать за новогодним деревом

Новый год и Рождество – это время радости, уюта и тепла. Главным символом праздника в наших домах часто становится живая елка, которая наполняет пространство волшебным ароматом хвои. Но чтобы это зеленое украшение радовало нас как можно дольше, за ним необходимо правильно ухаживать. Срезанная елка, хоть и выглядит эффектно, нуждается в уходе, иначе она быстро начнет терять иголки и терять свою привлекательность, пишет Telegraf.