Ваш интернет может работать медленнее из-за этого популярного новогоднего украшения

Издание The Sun утверждает, что мерцающие огни гирлянды создают электромагнитное поле, которое может блокировать сигналы Wi-Fi маршрутизатора. Размещение их рядом может приводить к „конфликту“. Чем больше лампочек и гирлянд, тем больше они влияют на работу техники.

Среди предметов, также влияющих на качество работы Wi-Fi — микроволновая печь, беспроводные динамики или даже радионяня. Однако, если предметы находятся на расстоянии это снижает возможное воздействие. Рекомендуют подключать маршрутизатор и лампочки к разным розеткам.

Расположение маршрутизатора влияет на скорость Wi-Fi. Его советуют размещать в центре дома, чтобы Wi-Fi охватывал как можно больше гаджетов. Также нужно держать его на открытом месте, а не прятать в шкаф. Одна из причин – перегрев. Перегреваемый маршрутизатор также будет иметь низкую скорость, поэтому следует держать его подальше от камина или обогревателя.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить