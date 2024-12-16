Полезные советы
16.12.2024, 07:07

Ваш интернет может работать медленнее из-за этого популярного новогоднего украшения

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Aleksey Matrenin | Shutterstock

Проблемы со скоростью интернета могут возникать не только из-за проблем с гаджетом или у провайдера. Во время зимних праздников проблема может усугубляться, и это не только потому, что пользователей сети вокруг становится больше, пишет Telegraf со ссылкой на The Sun.

Издание The Sun утверждает, что мерцающие огни гирлянды создают электромагнитное поле, которое может блокировать сигналы Wi-Fi маршрутизатора. Размещение их рядом может приводить к „конфликту“. Чем больше лампочек и гирлянд, тем больше они влияют на работу техники.

Среди предметов, также влияющих на качество работы Wi-Fi — микроволновая печь, беспроводные динамики или даже радионяня. Однако, если предметы находятся на расстоянии это снижает возможное воздействие. Рекомендуют подключать маршрутизатор и лампочки к разным розеткам.

Расположение маршрутизатора влияет на скорость Wi-Fi. Его советуют размещать в центре дома, чтобы Wi-Fi охватывал как можно больше гаджетов. Также нужно держать его на открытом месте, а не прятать в шкаф. Одна из причин – перегрев. Перегреваемый маршрутизатор также будет иметь низкую скорость, поэтому следует держать его подальше от камина или обогревателя.

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