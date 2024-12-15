Еще можно успеть: тюльпаны сажают вплоть до Рождества
„Тюльпаны можно сажать до тех пор, пока почва не замерзнет, иногда вплоть до Рождества. Поздние луковицы очень быстро развивают корни из-за более низких температур“, — говорит заведующий отделом листовой флоры Национального ботанического сада Арнис Сейсумс, пишет Delfi Dom&Sad.
Заболевшие и поврежденные луковицы надо выбросить
Перед посадкой луковицы тщательно осматривают. Кончики новых корней не должны быть сломанными или коричневыми. Для посадки подходят только абсолютно здоровые луковицы.
Глубина посадки и расстояние
Луковицы должны быть посажены на глубину, вдвое превышающую их высоту. Тюльпаны небольшого роста, например, T. linifolia, T. humilis, высаживают на расстоянии 5 см друг от друга, а более крупные (Дарвиновы гибриды и так далее) — на расстоянии 15 см.
Неподходящие соседи
Тюльпаны не следует сажать рядом с розами, нуждающимися в зимнем укрытии, или под магнолиями, у которых неглубокая корневая система и ее легко травмировать. Рододендроны также являются неподходящими соседями, поскольку им нужна кислая почва.
Мульчируйте посадки
Чтобы луковицы не замерзли в голой земле, рекомендуется покрыть посадки 5-сантиметровым слоем нейтрализованного торфа. Мульчу не следует удалять весной, так как она обеспечивает более равномерный режим влажности почвы и препятствует прорастанию сорняков.