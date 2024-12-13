ВИДЕО | 605 рождественских елок в одном доме - немецкая семья установила очередной мировой рекорд

Семье принадлежал рекорд по количеству украшенных елок в одном месте в период с 2017 по 2021 год и в 2023 году. И каждый год они стремятся превзойти самих себя. В этом году по всему дому было установлено 605 искусственных елок. Поклонники Рождества не ограничиваются елками - в украшениях также присутствуют тематические элементы, например, персонажи „Звездных войн“ и „Симпсонов“ или резиновые уточки.

Несмотря на то, что в прошлом году семья решила, что достигла своего елочного лимита, Томас противоречит сам себе: „Я никогда не говорил, что мы остановимся!“ В этом году они действительно пошли дальше, превратив свой дом площадью 180 квадратных метров в зимнюю страну чудес, в которой почти не осталось свободного места. Рождественские елки украшают каждый уголок дома, стены и даже потолок. Не были забыты туалет и ванная комната. Но, но, но... Однако есть и комнаты, где елок нет. Это спальня и комната дочери.

Семья начинает украшать елку в июне. А разбирать украшения они начинают в январе, этот процесс длится шесть недель. Затем деревья отправляются на чердак на несколько месяцев. Это означает, что с марта по май семья отдыхает от Рождества.

Семья наслаждается радостью и отдыхом, создавая „выставку“ сверкающих елок, которая принесла им титул от Немецкого института рекордов и мировую славу.

58-летний Томас начал коллекционировать рождественские елки в 2011 году, купив 20 небольших деревьев. К Томасу быстро присоединились его жена Сьюзан и их 31-летняя дочь.

Хотя дом уже переполнен украшениями, Томас подумывает о том, чтобы добавить еще. „Кто знает, может быть, в следующем году? Еще есть немного места...“

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