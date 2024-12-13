ВИДЕО | 605 рождественских елок в одном доме - немецкая семья установила очередной мировой рекорд
Вы любите рождественские украшения и обожаете праздничный сезон? Уверены, что не так сильно, как немец Томас Еромин из небольшого городка Ринтельн в немецкой земле Нижняя Саксония. В этом году он и его семья украсили свой дом 605 рождественскими елками, мастерски использовав 120 000 шаров и 50 000 лампочек. Это уже седьмой рекорд семьи с 2017 года, побивший их собственный прошлогодний рекорд в 555 различных рождественских елок, пишет Delfi Dom&Sad со ссылкой на Reuters.
Семье принадлежал рекорд по количеству украшенных елок в одном месте в период с 2017 по 2021 год и в 2023 году. И каждый год они стремятся превзойти самих себя. В этом году по всему дому было установлено 605 искусственных елок. Поклонники Рождества не ограничиваются елками - в украшениях также присутствуют тематические элементы, например, персонажи „Звездных войн“ и „Симпсонов“ или резиновые уточки.
Несмотря на то, что в прошлом году семья решила, что достигла своего елочного лимита, Томас противоречит сам себе: „Я никогда не говорил, что мы остановимся!“ В этом году они действительно пошли дальше, превратив свой дом площадью 180 квадратных метров в зимнюю страну чудес, в которой почти не осталось свободного места. Рождественские елки украшают каждый уголок дома, стены и даже потолок. Не были забыты туалет и ванная комната. Но, но, но... Однако есть и комнаты, где елок нет. Это спальня и комната дочери.
Семья начинает украшать елку в июне. А разбирать украшения они начинают в январе, этот процесс длится шесть недель. Затем деревья отправляются на чердак на несколько месяцев. Это означает, что с марта по май семья отдыхает от Рождества.
Семья наслаждается радостью и отдыхом, создавая „выставку“ сверкающих елок, которая принесла им титул от Немецкого института рекордов и мировую славу.
58-летний Томас начал коллекционировать рождественские елки в 2011 году, купив 20 небольших деревьев. К Томасу быстро присоединились его жена Сьюзан и их 31-летняя дочь.
Хотя дом уже переполнен украшениями, Томас подумывает о том, чтобы добавить еще. „Кто знает, может быть, в следующем году? Еще есть немного места...“