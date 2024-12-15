НА ЗАМЕТКУ | Как к праздникам отмыть духовку до блеска?

Отмойте противни и решетки

Прежде, чем приступать к мытью самого духового шкафа, выньте решетки и противни, чтобы помыть их отдельно. Их легче всего будет отмыть после предварительного замачивания. Воду для мытья сделайте погорячее и воспользуйтесь средством для мытья посуды. Если же противень или решетку требуется отчищать от пригоревшей пищи, используйте специальное чистящее средство. Очень грязную решетку сперва замочите на пару часов, а затем ототрите пригоревшие загрязнения при помощи губки или щетки – эти инструменты хороши также тем, что пролезут между прутьями решетки.

Функция пиролитической очистки

Перед покупкой чистящих средств загляните в инструкцию к своей духовке и ознакомьтесь с функциями устройства. Многие новые духовые шкафы обладают функцией пиролиза, то есть автоматической очистки. Пиролиз представляет собой очистку при помощи очень высокой температуры, в результате чего все загрязнения сгорают, и остается лишь пепел. Перед запуском программы из духовки следует вынуть все решетки и противни, а также удалить как можно больше менее упрямых загрязнений.

Обязательно учтите, что продолжительность цикла пиролитической очистки составляет, как правило, пару часов, а дверь духового шкафа в процессе открыть нельзя по соображениям безопасности. После окончания цикла остается протереть пепел влажной тряпочкой – и в вашем распоряжении духовка первозданной чистоты.

Если духовка старой модели, на помощь придут специальные чистящие средства