ОБЗОР | Преимущества и недостатки: какую елку поставить дома - натуральную или искусственную?(6)
Каждую зиму, когда в воздухе витает аромат мандаринов, а окна украшают снежинки, наступает время задаваться главным праздничным вопросом: какую елку поставить дома? Если вы склоняетесь к натуральной красавице, то, скорее всего, чувствуете очарование традиции, мечтаете о запахе хвои и пушистых ветвях. Но натуральная елка – это не только уют и красота. Давайте разберемся, что она приносит в ваш дом, кроме праздничного настроения, пишет Марина Андреева для издания „МК-Эстония“.
Аромат, который создает атмосферу праздника
Когда в доме появляется живая елка, кажется, что с ней приходит и зимний лес. Запах свежей хвои мгновенно превращает любую комнату в сказочный уголок. Этот аромат ассоциируется с детством, теплом и уютом, он пробуждает воспоминания и дарит радость.
Естественная красота. Натуральные елки никогда не бывают одинаковыми. Каждая ветка, каждая иголочка уникальна. Природная асимметрия дерева добавляет уюта и делает праздничный декор живым и настоящим. Оно становится не просто украшением, а главным элементом интерьера, который невозможно не заметить.
Экологичность. Если вырубка дерева проводится с умом – например, в специальных лесных хозяйствах, где контролируют рост насаждений, – натуральная елка оказывается намного экологичнее, чем пластиковая. После праздников ее можно переработать, использовать для компоста или сжечь, превратив в тепло для дома.
Традиции и воспоминания. Поход за елкой – это ритуал, который сам по себе создает праздничное настроение. Будь то семейная вылазка в лес или прогулка по рождественскому базару, процесс выбора дерева приносит массу радости и воспоминаний. Эти моменты остаются в сердце и делают праздники еще более волшебными.
Поддержка местной экономики. Покупая елку у местных продавцов или в лесничествах, вы не только создаете праздник для себя, но и помогаете сохранить рабочие места, поддерживаете устойчивое лесное хозяйство и развитие своего региона.
Недостатки натуральной елки: к чему нужно быть готовым?
Кратковременность радости. К сожалению, натуральная елка не вечна. Даже при хорошем уходе ее свежесть длится от двух до трех недель. Иголки начинают осыпаться, ветки теряют упругость, а нарядный вид постепенно сходит на нет.
Необходимость ухода. Чтобы елка дольше радовала вас, ее нужно ставить в воду, держать вдали от источников тепла и следить за ее состоянием. Это требует времени и внимания, а ведь у вас и без этого множество предновогодних забот.
Уборка хвои. Живая елка неизбежно сбрасывает иголки, и они могут оказаться в любом месте по всему дому. Особенно это заметно, когда дерево убирают после праздников.
Логистика. Если вы решите самостоятельно добыть елку, вас ждут не только приятные прогулки, но и сложности с транспортировкой. Даже купленную на рынке елку не получится доставить домой, не приложив усилий.
Этичность вопроса. Некоторые люди считают, что рубить дерево ради двух-трех недель удовольствия – неэтично. Однако важно помнить, что многие лесные хозяйства занимаются вырубкой с учетом экосистемы, а деревья выращивают специально для этих целей.
Стоит ли выбирать натуральную елку?
Если для вас важно создать в доме атмосферу праздника с ароматом хвои, добавить в интерьер частичку природы и подарить семье незабываемые моменты, натуральная елка – ваш выбор. Она принесет с собой не только красоту, но и воспоминания, которые останутся с вами надолго.
Но важно учитывать, что натуральная елка требует заботы. Если вы готовы уделить ей немного времени, то она станет главным источником вашего праздничного настроения. А если вы решите срубить елку самостоятельно в лесу – это сделает праздник по-настоящему уникальным.
Какую ель выбрать?
Украшая свой дом к Рождеству, можно бесконечно рассуждать, какой ели отдать предпочтение, искусственной или натуральной.
„Те, кто предпочитает пластиковую ель, говорят, что используют одну и ту же елку годами, и считают, что более экологично оставить дерево расти в лесу, – делится своими наблюдениями руководитель образовательных проектов RMK Лийна Каррофельдт. – Однако я предпочитаю натуральную ель по нескольким причинам. Натуральная ель „производится“ матерью-природой и после рождественских праздников отправляется в камин и приносит тепло. Так что для меня от рождественского дерева двойная радость!“
Тех, кто считает, что вырубка живого лесного дерева ради кратковременного удовольствия неэтична и наносит природе вред, Лийна спешит успокоить: она никогда не возьмет из леса рождественскую ель, которая потенциально может вырасти в большое дерево. Люди, которые не особо вникают в цикл жизни леса, могут и не знать, что далеко не все деревья, начавшие расти в лесу, вырастают большими. В тени других деревьев они задерживаются в росте или растут слишком густо и со временем погибают.
„Я выбираю свое дерево именно там, где у него нет никакой надежды вырасти. Таким образом, мне не придется беспокоиться, что произойдет с пластиковой елкой, если она сломается или потеряет презентабельный вид. Для ее производства, транспортировки и последующей переработки необходимо гораздо больше дополнительных ресурсов, чем для ухода и утилизации натуральной ели“, – уверена Лийна. Так что срубить натуральную елочку „под самый корешок“ и украсить ею свой дом можно без всяких угрызений экологической совести!
Привезите себе сами рождественскую ель из гослеса!
Целью многолетней акции Центра управления гослесами (RMK) „Рождественская ель“, призывающей жителей страны отправляться на поиски своего рождественского дерева в государственный лес, является сохранение древних рождественских традиций. И сегодня, как многие десятилетия назад, эстоноземельцы отправляются в лес, чтобы выбрать себе милое рождественское дерево и украсить им свой дом.
Такая зимняя прогулка на природе прекрасно сочетается с практической целью – приобретением рождественского дерева. Но перед поездкой необходимо ознакомиться с условиями акции на сайте www.rmk.ee/kuuseke и выяснить, где именно находится государственный лес. Рождественские ели ни в коем случае нельзя рубить в молодняках – в местах, где они специально были высажены работниками центра. Определить такие насаждения несложно, деревья в них растут одной высоты и расположены друг от друга на одинаковом расстоянии. Ели можно присматривать на краю дорог и оврагов, на территории под линиями электропередач, в тени больших деревьев в старом лесу. В ориентировании на местности вам поможет и специальное приложение для смартфонов RMK loodusegakoos, где есть специальная „елочная“ рубрика.
Через это же приложение можно будет на месте оплатить выбранную елочку, расценки на которые остаются неизменными уже многие годы.
Цена: ель от 2 м до 3 м обойдется вам в 13€. Но при этом варианте следует учесть и тот факт, что елочку вам придется спилить, упаковать и вывезти из леса самим.
Искусственная елка: практичность или потеря волшебства?
Каждый год, выбирая елку для праздника, многие задумываются: а стоит ли в этот раз отдать предпочтение искусственной? Это решение часто принимается в пользу практичности и удобства, но так ли все однозначно? Искусственная елка – это компромисс между желанием украсить дом и стремлением избежать лишних хлопот. Разберемся, какие плюсы и минусы у этого выбора.
Преимущества искусственной елки: за что ее выбирают?
Долговечность. Искусственная елка – это инвестиция на годы. Если натуральная служит всего несколько недель, то искусственная может радовать вас 8–10 лет. Вы один раз тратите деньги, а в последующие годы экономите.
Чистота и порядок. Уход за искусственной елкой минимален. Она не требует полива, не осыпается, и вам не придется каждый день собирать иголки с пола. После праздников достаточно аккуратно разобрать ее и убрать в коробку до следующего года.
Разнообразие дизайнов. Современные искусственные елки представлены в огромном ассортименте. Вы можете выбрать дерево, которое максимально похоже на натуральное, или отдать предпочтение креативным вариантам – белым, золотым, с эффектом снега или встроенными гирляндами. Такой выбор позволяет подобрать елку, которая идеально впишется в ваш интерьер.
Экономия времени. Искусственную елку не нужно искать каждый год. Она всегда под рукой, готова к использованию в любой момент. Это особенно удобно для людей с плотным графиком, которые хотят избежать предновогодней суеты.
Безопасность для аллергиков. Натуральная елка может вызывать аллергию из-за пыльцы или смолы. Искусственная полностью исключает такие риски, что делает ее отличным выбором для людей с чувствительностью.
Недостатки искусственной елки: о чем стоит помнить?
Экологический след. Искусственные елки изготавливают из пластика, производство которого оказывает серьезное воздействие на окружающую среду. Кроме того, такие елки не поддаются биологическому разложению, что делает их утилизацию проблемной.
Отсутствие аромата. Искусственная елка никогда не заменит запаха свежей хвои, который так важен для создания праздничной атмосферы. Для многих это существенный недостаток, ведь аромат рождественской елки – неотъемлемая часть волшебства.
Меньше традиций. Выбор и установка натуральной елки – это целый ритуал, который многие семьи повторяют год за годом. С искусственной елкой этот процесс упрощается, но теряется эмоциональная составляющая.
Ограниченный срок службы. Хотя искусственные елки служат долго, они все же не вечны. Со временем их ветки могут потерять форму, а материалы – привлекательный вид. Замена такой елки обойдется дороже, чем покупка натуральной.
Отсутствие уникальности. Все искусственные елки производят по шаблону. Если натуральная ель всегда уникальна и имеет свою „изюминку“, то искусственная часто выглядит слишком правильной и предсказуемой.
Строительные магазины – рай искусственных елок
Если вы уверены, что пластиковая ель – это грамотная инвестиция в новогодние праздники, то на поиски подходящей ели стоит отправиться в один из строительных магазинов. Здесь действует закономерность: чем крупнее торговая сеть, тем шире ассортимент елей. Так, например, в торговой сети Bauhof в ассортименте искусственных елей представлены ели классические, имитирующие снежное напыление, с шишками или даже с ягодами. Чтобы облегчить себе процесс украшения, можно выбрать елку с уже встроенными светодиодными лампочками.
„Хотя наиболее популярными остаются традиционные искусственные ели, напоминающие природные, у нас также есть особенные, – перечисляет ассортимент руководитель маркетинговых проектов Bauhof Анника Лехтсалу. – У нас можно приобрести искусственные розовые, белые или даже черные ели, цвета золота или меди. Среди владельцев домашних животных или обладателей малогабаритного жилья популярностью пользуются ели, которые прикрепляют… к потолку“.
Основными странами-производителями искусственных елей являются Китай и Таиланд, но представлены и ели из Европы. Наиболее популярная высота елей находится в пределах 120–210 см.
По словам Аннели Лехтсалу, спрос на искусственные ели с каждым годом увеличивается. Так, например, в прошлом, 2023 году, в сети магазинов Bauhof их было продано в три раза больше, чем в 2021-м.
Цена ели во многом зависит от размера, плотности, дизайна и проводимой в сети магазинов Bauhof кампании: от 4.66 евро (60 cм, цвета фуксии) до 510 евро (300 см, классическая).
Елочное такси
Сэкономит вам время и энергию на поиски и транспортировку рождественского дерева, доставит вам елку прямо на дом. По желанию клиента елку поднимут на ваш этаж и даже установят в указанном вами месте. Прекрасная услуга для тех, кто не хочет тратить время на поиски подходящей елочки, а с большим удовольствием сконцентрируется на украшении главного атрибута Рождества.
Фирм по оказанию таких услуг немало, цены варьируются. Например, Silver Tree предлагает ели и пихты от 100 до 225 см, цены от 54,95 евро до 79,95 евро. Продавец обещает 100% гарантию качества, и если доставленная ель вам не понравится, то курьер может ее тут же заменить или сделает это в течение ближайших трех дней. Немаловажно: ель доставят в ваш дом и вывезут после праздников бесплатно.
Стоит ли выбирать искусственную елку?
Если вы цените практичность, удобство и хотите минимизировать ежегодные хлопоты, искусственная елка станет отличным выбором. Она долговечна, проста в уходе и дает возможность выбрать дизайн по своему вкусу. Однако, если для вас важны аромат хвои, традиции выбора дерева и экологическая осознанность, искусственная елка может показаться недостаточно душевной.
Выбор всегда остается за вами. Главное, чтобы ваша елка, будь она натуральной или искусственной, принесла в дом радость, уют и ощущение праздника. Ведь в итоге не так важно, из чего она сделана, если рядом с ней собирается счастливая семья.
Современные услуги, такие как елочное такси и аренда, делают подготовку к праздникам проще и удобнее. Они позволяют сосредоточиться на главном – времени, проведенном с семьей, и создании теплой атмосферы. Каким бы ни был ваш выбор, главное – это радость, которую рождественское дерево принесет в ваш дом.