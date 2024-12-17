Что делать, чтобы не „плакали“ окна: эти советы действуют безотказно

Конденсат на окнах не только портит их внешний вид, но и способствует появлению черной плесени, которая представляет опасность для здоровья взрослых и детей, пишет ukr.media . Если вы устали ежедневно вытирать запотевшие окна, обратите внимание на несколько полезных советов, которые помогут избавиться от этой проблемы.