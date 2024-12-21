Дизайн и интерьер
21.12.2024, 16:30

Готовимся встречать год Змеи: дизайнеры и флорист рассказали, как украсить дом к праздникам

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

Предвкушение и ожидание праздника подчас волнуют больше, чем само торжество. Атмосферу создают детали. Но как выбрать те, что подойдут именно вашему интерьеру, если все магазины в буквальном смысле завалены милыми вещицами с новогодней тематикой? „МК-Эстония“ выяснила у специалистов по дизайну и декору, на что обратить внимание, занимаясь праздничным убранством дома, как выбрать искусственную елку, а также какие украшения актуальны в этом году.

Мы привыкли привязывать зимние праздники к символике года по восточному гороскопу. 2025-й – год Зеленой Деревянной Змеи по древнему китайскому календарю.

„Это грациозное и мудрое животное символизирует хитрость, верность и умение справляться с любыми сложностями. Стихия дерева в сочетании с зеленым цветом олицетворяет рост, успех и гармонию, а счастливые цвета года помогут привлечь в дом удачу и благополучие“, – рассказывает Любовь Билей, дизайнер студии Dream Interiorhouse.

Среди главных трендов дизайнер называет натуральные материалы и природные мотивы. „Змея ценит естественную красоту и утонченность, поэтому добавьте в декор деревянные элементы, плетеные украшения, сушеные апельсины, палочки корицы и шишки, игрушки в виде мухомора и тому подобное. Такие детали подчеркнут уют и гармонию. А также – фигурки змей, плавные линии в гирляндах или украшениях, чтобы подчеркнуть тематику года“.

Дизайнер выделяет четыре счастливых цвета будущего года – зеленый, золотой, красный и черный.

„Зеленый – символ спокойствия и роста, особенно уместен в сочетании с натуральными текстурами и живыми растениями, – рассказывает Любовь Билей. – Золотой – цвет роскоши и праздника. Используйте его как яркий акцент: в гирляндах, шарах и декоративных элементах. Он красиво играет в свете новогодних огоньков. Красный – это классика, которая никогда не выходит из моды. Обратите внимание на винно-бордовые оттенки: они создают атмосферу уюта и тепла. Черный – элегантный и неожиданный цвет для Нового года. Используйте его в сочетании с золотым – для создания эффектного и современного образа“.

Главное дерево года

Нарядить елку – задача поважнее создания любого другого декора. Кто-то бережно хранит елочные игрушки своего детства, передаваемые из поколения в поколение, и потому вопрос украшений не стоит так остро – в декабре приходит их час. А кто-то, следуя модным тенденциям, каждый год старается придумать что-то новое. И в том, и в другом случае советы дизайнеров не будут лишними.

„Выбирайте оттенки, которые гармонично сочетаются: зеленый и золотой, красный и бордовый. Это создаст элегантную и стильную композицию, – советует Любовь Билей. – Дополните елку натуральными украшениями: шишками, лентами из ткани, деревянными фигурками или орехами в позолоте“.

Она рекомендует начинать с фонариков: их лучше укладывать по спирали, чтобы равномерно распределить свет. „Затем добавляйте крупные шары, распределяя их по всему дереву, и завершающие акценты – мелкие украшения. Гирлянды лучше выбрать с мелкими лампочками белого или теплого золотого оттенка“, – рекомендует дизайнер.

Слепили из того, что было

Композиции из натуральных вечнозеленых – замечательное дополнение к новогоднему убранству, даже если нарядная ель – искусственного происхождения. Ветки хвойных деревьев привносят в дом неповторимый аромат, настоящий дух Рождества. В создании композиций сохраняется тренд на натуральность.

„Сегодня в моде природные материалы, – отмечает флорист студии La Flor Design Лариса Данилина. – Венки и композиции делают из веток кавказской пихты, можжевельника, кипарисовика, добавляют разные шишки – еловые, сосновые, ольховые, шишки лиственницы – их соцветия похожи на розу; ягоды рябины, калины или ветви илекса – с сочными алыми ягодами. Часто используют палочки корицы, сушёные дольки апельсина, мандарины, звездочки аниса, коробочки лотоса и сухие ветки хлопка. Очень красиво смотрятся голубые ветки пихты нобилис – они всегда выглядят пушистыми и не осыпаются со временем, а благородно вянут“.

Лариса Данилина подчеркивает, что натуральные венки декорируют чаще всего минималистично, без лишней мишуры или шаров. Но можно добавить красок. „Например, окрасить шишки – в белый, золотой или серебряный цвет акриловой краской. Я наношу краску губкой – это просто, но выглядит эффектно. Или же сделать напыление“.

Где взять материалы? Не обязательно покупать – многие компоненты можно найти самостоятельно. „В больших магазинах, где продают ели, часто бесплатно отдают ветки, которые остаются после обрезки деревьев, – делится лайфхаком флорист. – А шишки, ягоды и другой природный материал легко собрать в лесу или парке. Если есть настроение творить, декор можно сделать своими руками“.

По словам Ларисы Данилиной, сегодня многие создают украшения дома – это отличный способ объединить всю семью. И на мастер-классы по созданию новогоднего декора родители часто приходят с детьми.

Чтобы венок или букет из хвойных дольше сохраняли свежесть, Лариса рекомендует помещать украшения на балкон или в прохладное место хотя бы раз в неделю – „погулять час-два“. Если балкон закрытый и теплый, то композицию можно опрыскивать водой, если в декоре нет игрушек. Для композиций в вазах – использовать флористическую губку-оазис, которая удерживает влагу. „А еще рождественский венок можно выносить периодически в ванную – пусть напитывается влагой“, – добавляет флорист.

Совет специалиста

Как выбрать искусственную елку?

Любовь Билей, дизайнер студии Dream Interiorhouse

1. Обращайте внимание на материал, обычно эти данные указаны на сайте магазина или на заводской упаковке.

Ели из поливинилхлорида (PVC) – долговечны и выглядят эстетично.

Ели с ветвями из полиэтилена (PE) – более реалистичны, подойдут для тех, кто ценит натуральный внешний вид. Часто встречается также микс из пластика и полиэтилена.

Иногда производители указывают количество ветвей на ели. Разумеется, чем их больше, тем елка пышнее.

2. Сейчас продают искусственные елки, имитирующие настоящие максимально реалистично. Выбирая елочку, имейте в виду некоторые нюансы:

  • Узкие елки подойдут для компактных помещений, а пушистые модели – для просторных.

  • Популярны ели с эффектом заснеженности, или белыми кончиками веток, или со встроенными фонариками.

  • Не рекомендуют приобретать елки с шишками и ягодами, лучше добавьте эти элементы дополнительно – по своему настроению!

Создавая новогодний декор, помните, что важно не просто следовать трендам, но и проявлять индивидуальность. Позвольте символу года вдохновить вас, но украшайте так, чтобы дом радовал именно вас и вашу семью.

Комментарий

Валя Воинова, дизайнер.

Мода на новогодний декор неразрывно связана с общими трендами в дизайне интерьера, которые, в свою очередь, отражают потребности современного человека в целом. Сегодня это – комфорт, экологичность, безопасность, функциональность и минималистичность. Все эти общие понятия каждый год красиво сочетаются с образами и смыслами, которые несет символ нового года. В этом году это – зеленая деревянная змея.

Змея на Востоке – синоним мудрости и благородства. Она хладнокровна, сдержанна, не терпит излишеств и безвкусицы, кричащих цветов и украшений.

Зеленый цвет и стихия дерева говорят об обновлении и росте, о связи с землей и природой, об устойчивости и развитии. Поэтому в качестве декора наиболее актуальны нейтральные, природные оттенки, экологичные материалы и простые, элегантные формы. Умеренность и изысканная лаконичность – вот постулаты при выборе украшений своего дома в новом году.

Помимо привычной для всех новогодней елки есть еще множество вариантов создать праздничное зимнее настроение. И тренд на экологичный декор и хэндмейд как нельзя кстати.

Для меня самый любимый материал для создания украшений – бумага, деревянные бусины и плотные нитки, из которых можно сделать объемные звезды, гирлянды, новогодние игрушки, а также шишки, пампасная трава и хвоя.

Если нет возможности поставить дома живую ель, то вместо пластикового аналога можно создать оригинальные хвойные композиции:

  • венки, украшенные сушеными ягодами или плющом;

  • букеты из хвойных веток вперемешку с эвкалиптом или сухостоями в стеклянных вазах;

  • стеклянная широкая ваза эффектно смотрится в качестве подсвечника с хвойной начинкой и свечой в центре;

  • хвойными ветками можно украшать праздничный стол и сервировочные тарелки, зеркала, книжные полки, люстры, лестничные перила, окна.

В хвойные композиции можно также добавлять шишки, ленты, елочные шары, огоньки, но тут важно не переборщить с декором.

Какой декор больше не актуален? Все чересчур кричащее и помпезное, огромные елки в маленьких комнатах с низким потолком, искусственные заменители и имитации.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии