Готовимся встречать год Змеи: дизайнеры и флорист рассказали, как украсить дом к праздникам

Она рекомендует начинать с фонариков: их лучше укладывать по спирали, чтобы равномерно распределить свет. „Затем добавляйте крупные шары, распределяя их по всему дереву, и завершающие акценты – мелкие украшения. Гирлянды лучше выбрать с мелкими лампочками белого или теплого золотого оттенка“, – рекомендует дизайнер.

„Выбирайте оттенки, которые гармонично сочетаются: зеленый и золотой, красный и бордовый. Это создаст элегантную и стильную композицию, – советует Любовь Билей. – Дополните елку натуральными украшениями: шишками, лентами из ткани, деревянными фигурками или орехами в позолоте“.

Нарядить елку – задача поважнее создания любого другого декора. Кто-то бережно хранит елочные игрушки своего детства, передаваемые из поколения в поколение, и потому вопрос украшений не стоит так остро – в декабре приходит их час. А кто-то, следуя модным тенденциям, каждый год старается придумать что-то новое. И в том, и в другом случае советы дизайнеров не будут лишними.

„Зеленый – символ спокойствия и роста, особенно уместен в сочетании с натуральными текстурами и живыми растениями, – рассказывает Любовь Билей. – Золотой – цвет роскоши и праздника. Используйте его как яркий акцент: в гирляндах, шарах и декоративных элементах. Он красиво играет в свете новогодних огоньков. Красный – это классика, которая никогда не выходит из моды. Обратите внимание на винно-бордовые оттенки: они создают атмосферу уюта и тепла. Черный – элегантный и неожиданный цвет для Нового года. Используйте его в сочетании с золотым – для создания эффектного и современного образа“.

Дизайнер выделяет четыре счастливых цвета будущего года – зеленый, золотой, красный и черный.

Среди главных трендов дизайнер называет натуральные материалы и природные мотивы. „Змея ценит естественную красоту и утонченность, поэтому добавьте в декор деревянные элементы, плетеные украшения, сушеные апельсины, палочки корицы и шишки, игрушки в виде мухомора и тому подобное. Такие детали подчеркнут уют и гармонию. А также – фигурки змей, плавные линии в гирляндах или украшениях, чтобы подчеркнуть тематику года“.

„Это грациозное и мудрое животное символизирует хитрость, верность и умение справляться с любыми сложностями. Стихия дерева в сочетании с зеленым цветом олицетворяет рост, успех и гармонию, а счастливые цвета года помогут привлечь в дом удачу и благополучие“, – рассказывает Любовь Билей , дизайнер студии Dream Interiorhouse.

Мы привыкли привязывать зимние праздники к символике года по восточному гороскопу. 2025-й – год Зеленой Деревянной Змеи по древнему китайскому календарю.

Слепили из того, что было

Композиции из натуральных вечнозеленых – замечательное дополнение к новогоднему убранству, даже если нарядная ель – искусственного происхождения. Ветки хвойных деревьев привносят в дом неповторимый аромат, настоящий дух Рождества. В создании композиций сохраняется тренд на натуральность.

„Сегодня в моде природные материалы, – отмечает флорист студии La Flor Design Лариса Данилина. – Венки и композиции делают из веток кавказской пихты, можжевельника, кипарисовика, добавляют разные шишки – еловые, сосновые, ольховые, шишки лиственницы – их соцветия похожи на розу; ягоды рябины, калины или ветви илекса – с сочными алыми ягодами. Часто используют палочки корицы, сушёные дольки апельсина, мандарины, звездочки аниса, коробочки лотоса и сухие ветки хлопка. Очень красиво смотрятся голубые ветки пихты нобилис – они всегда выглядят пушистыми и не осыпаются со временем, а благородно вянут“.

Лариса Данилина подчеркивает, что натуральные венки декорируют чаще всего минималистично, без лишней мишуры или шаров. Но можно добавить красок. „Например, окрасить шишки – в белый, золотой или серебряный цвет акриловой краской. Я наношу краску губкой – это просто, но выглядит эффектно. Или же сделать напыление“.

Где взять материалы? Не обязательно покупать – многие компоненты можно найти самостоятельно. „В больших магазинах, где продают ели, часто бесплатно отдают ветки, которые остаются после обрезки деревьев, – делится лайфхаком флорист. – А шишки, ягоды и другой природный материал легко собрать в лесу или парке. Если есть настроение творить, декор можно сделать своими руками“.

По словам Ларисы Данилиной, сегодня многие создают украшения дома – это отличный способ объединить всю семью. И на мастер-классы по созданию новогоднего декора родители часто приходят с детьми.

Чтобы венок или букет из хвойных дольше сохраняли свежесть, Лариса рекомендует помещать украшения на балкон или в прохладное место хотя бы раз в неделю – „погулять час-два“. Если балкон закрытый и теплый, то композицию можно опрыскивать водой, если в декоре нет игрушек. Для композиций в вазах – использовать флористическую губку-оазис, которая удерживает влагу. „А еще рождественский венок можно выносить периодически в ванную – пусть напитывается влагой“, – добавляет флорист.

Совет специалиста Как выбрать искусственную елку? 1. Обращайте внимание на материал, обычно эти данные указаны на сайте магазина или на заводской упаковке. Ели из поливинилхлорида (PVC) – долговечны и выглядят эстетично. Ели с ветвями из полиэтилена (PE) – более реалистичны, подойдут для тех, кто ценит натуральный внешний вид. Часто встречается также микс из пластика и полиэтилена. Иногда производители указывают количество ветвей на ели. Разумеется, чем их больше, тем елка пышнее. 2. Сейчас продают искусственные елки, имитирующие настоящие максимально реалистично. Выбирая елочку, имейте в виду некоторые нюансы: Узкие елки подойдут для компактных помещений, а пушистые модели – для просторных.

Популярны ели с эффектом заснеженности, или белыми кончиками веток, или со встроенными фонариками.

Не рекомендуют приобретать елки с шишками и ягодами, лучше добавьте эти элементы дополнительно – по своему настроению! Создавая новогодний декор, помните, что важно не просто следовать трендам, но и проявлять индивидуальность. Позвольте символу года вдохновить вас, но украшайте так, чтобы дом радовал именно вас и вашу семью.

Комментарий Мода на новогодний декор неразрывно связана с общими трендами в дизайне интерьера, которые, в свою очередь, отражают потребности современного человека в целом. Сегодня это – комфорт, экологичность, безопасность, функциональность и минималистичность. Все эти общие понятия каждый год красиво сочетаются с образами и смыслами, которые несет символ нового года. В этом году это – зеленая деревянная змея. Змея на Востоке – синоним мудрости и благородства. Она хладнокровна, сдержанна, не терпит излишеств и безвкусицы, кричащих цветов и украшений. Зеленый цвет и стихия дерева говорят об обновлении и росте, о связи с землей и природой, об устойчивости и развитии. Поэтому в качестве декора наиболее актуальны нейтральные, природные оттенки, экологичные материалы и простые, элегантные формы. Умеренность и изысканная лаконичность – вот постулаты при выборе украшений своего дома в новом году. Помимо привычной для всех новогодней елки есть еще множество вариантов создать праздничное зимнее настроение. И тренд на экологичный декор и хэндмейд как нельзя кстати. Для меня самый любимый материал для создания украшений – бумага, деревянные бусины и плотные нитки, из которых можно сделать объемные звезды, гирлянды, новогодние игрушки, а также шишки, пампасная трава и хвоя. Если нет возможности поставить дома живую ель, то вместо пластикового аналога можно создать оригинальные хвойные композиции: венки, украшенные сушеными ягодами или плющом;

букеты из хвойных веток вперемешку с эвкалиптом или сухостоями в стеклянных вазах;

стеклянная широкая ваза эффектно смотрится в качестве подсвечника с хвойной начинкой и свечой в центре;

хвойными ветками можно украшать праздничный стол и сервировочные тарелки, зеркала, книжные полки, люстры, лестничные перила, окна. В хвойные композиции можно также добавлять шишки, ленты, елочные шары, огоньки, но тут важно не переборщить с декором. Какой декор больше не актуален? Все чересчур кричащее и помпезное, огромные елки в маленьких комнатах с низким потолком, искусственные заменители и имитации.

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