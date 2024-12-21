Готовимся встречать год Змеи: дизайнеры и флорист рассказали, как украсить дом к праздникам
Предвкушение и ожидание праздника подчас волнуют больше, чем само торжество. Атмосферу создают детали. Но как выбрать те, что подойдут именно вашему интерьеру, если все магазины в буквальном смысле завалены милыми вещицами с новогодней тематикой? „МК-Эстония“ выяснила у специалистов по дизайну и декору, на что обратить внимание, занимаясь праздничным убранством дома, как выбрать искусственную елку, а также какие украшения актуальны в этом году.
Мы привыкли привязывать зимние праздники к символике года по восточному гороскопу. 2025-й – год Зеленой Деревянной Змеи по древнему китайскому календарю.
„Это грациозное и мудрое животное символизирует хитрость, верность и умение справляться с любыми сложностями. Стихия дерева в сочетании с зеленым цветом олицетворяет рост, успех и гармонию, а счастливые цвета года помогут привлечь в дом удачу и благополучие“, – рассказывает Любовь Билей, дизайнер студии Dream Interiorhouse.
Среди главных трендов дизайнер называет натуральные материалы и природные мотивы. „Змея ценит естественную красоту и утонченность, поэтому добавьте в декор деревянные элементы, плетеные украшения, сушеные апельсины, палочки корицы и шишки, игрушки в виде мухомора и тому подобное. Такие детали подчеркнут уют и гармонию. А также – фигурки змей, плавные линии в гирляндах или украшениях, чтобы подчеркнуть тематику года“.
Дизайнер выделяет четыре счастливых цвета будущего года – зеленый, золотой, красный и черный.
„Зеленый – символ спокойствия и роста, особенно уместен в сочетании с натуральными текстурами и живыми растениями, – рассказывает Любовь Билей. – Золотой – цвет роскоши и праздника. Используйте его как яркий акцент: в гирляндах, шарах и декоративных элементах. Он красиво играет в свете новогодних огоньков. Красный – это классика, которая никогда не выходит из моды. Обратите внимание на винно-бордовые оттенки: они создают атмосферу уюта и тепла. Черный – элегантный и неожиданный цвет для Нового года. Используйте его в сочетании с золотым – для создания эффектного и современного образа“.
Главное дерево года
Нарядить елку – задача поважнее создания любого другого декора. Кто-то бережно хранит елочные игрушки своего детства, передаваемые из поколения в поколение, и потому вопрос украшений не стоит так остро – в декабре приходит их час. А кто-то, следуя модным тенденциям, каждый год старается придумать что-то новое. И в том, и в другом случае советы дизайнеров не будут лишними.
„Выбирайте оттенки, которые гармонично сочетаются: зеленый и золотой, красный и бордовый. Это создаст элегантную и стильную композицию, – советует Любовь Билей. – Дополните елку натуральными украшениями: шишками, лентами из ткани, деревянными фигурками или орехами в позолоте“.
Она рекомендует начинать с фонариков: их лучше укладывать по спирали, чтобы равномерно распределить свет. „Затем добавляйте крупные шары, распределяя их по всему дереву, и завершающие акценты – мелкие украшения. Гирлянды лучше выбрать с мелкими лампочками белого или теплого золотого оттенка“, – рекомендует дизайнер.
Слепили из того, что было
Композиции из натуральных вечнозеленых – замечательное дополнение к новогоднему убранству, даже если нарядная ель – искусственного происхождения. Ветки хвойных деревьев привносят в дом неповторимый аромат, настоящий дух Рождества. В создании композиций сохраняется тренд на натуральность.
„Сегодня в моде природные материалы, – отмечает флорист студии La Flor Design Лариса Данилина. – Венки и композиции делают из веток кавказской пихты, можжевельника, кипарисовика, добавляют разные шишки – еловые, сосновые, ольховые, шишки лиственницы – их соцветия похожи на розу; ягоды рябины, калины или ветви илекса – с сочными алыми ягодами. Часто используют палочки корицы, сушёные дольки апельсина, мандарины, звездочки аниса, коробочки лотоса и сухие ветки хлопка. Очень красиво смотрятся голубые ветки пихты нобилис – они всегда выглядят пушистыми и не осыпаются со временем, а благородно вянут“.
Лариса Данилина подчеркивает, что натуральные венки декорируют чаще всего минималистично, без лишней мишуры или шаров. Но можно добавить красок. „Например, окрасить шишки – в белый, золотой или серебряный цвет акриловой краской. Я наношу краску губкой – это просто, но выглядит эффектно. Или же сделать напыление“.
Где взять материалы? Не обязательно покупать – многие компоненты можно найти самостоятельно. „В больших магазинах, где продают ели, часто бесплатно отдают ветки, которые остаются после обрезки деревьев, – делится лайфхаком флорист. – А шишки, ягоды и другой природный материал легко собрать в лесу или парке. Если есть настроение творить, декор можно сделать своими руками“.
По словам Ларисы Данилиной, сегодня многие создают украшения дома – это отличный способ объединить всю семью. И на мастер-классы по созданию новогоднего декора родители часто приходят с детьми.
Чтобы венок или букет из хвойных дольше сохраняли свежесть, Лариса рекомендует помещать украшения на балкон или в прохладное место хотя бы раз в неделю – „погулять час-два“. Если балкон закрытый и теплый, то композицию можно опрыскивать водой, если в декоре нет игрушек. Для композиций в вазах – использовать флористическую губку-оазис, которая удерживает влагу. „А еще рождественский венок можно выносить периодически в ванную – пусть напитывается влагой“, – добавляет флорист.