Как правильно хранить бокалы для вина - вверх или вниз дном: точный ответ экспертов
В организации своего пространства на кухне хозяева используют различные способы и располагают предметы так, как им нравится. Однако многих интересует вопрос, как правильно ставить бокалы для вина - вверх или вниз, пишет „УНИАН“ со ссылкой на Southern Living.
По словам экспертов, правильный способ хранения бокалов зависит от того, как часто вы пользуетесь посудой и какая она именно у вас.
В частности менеджер по напиткам и сомелье Брайан Уайт отмечает, что всегда лучше хранить бокалы для вина вверх дном. Такой способ хранения уменьшает количество пыли и частиц, а также помогает избежать разбития.
Где стоит хранить бокалы для вина?
Сомелье советует хранить бокалы, учитывая как тип шкафа, так и их высоту.
„Дома я храню их в не очень высоком шкафу, чтобы уменьшить вероятность разбития“, - пояснил эксперт.
В то же время другой эксперт Лаура Райалс согласилась с Вайтом и добавила, что закрытое хранение поможет избежать разбития.
„Оставляйте пространство между бокалами на полке, чтобы они не дребезжали друг о друга, и добавьте в шкаф подложку или коврик, который поможет удерживать бокалы на месте“, - рекомендует Райалс.
Нужно ли хранить хрустальную и стеклянную посуду по-разному?
Несмотря на деликатность хрусталя, Райалс советует хранить хрустальные бокалы для вина ободком вверх, чтобы они не повредились, ведь это самая хрупкая часть бокала.
„Хранение бокалов в вертикальном положении уменьшает нагрузку на ободок, что помогает предотвратить его разбитие“, - объяснила эксперт.
Если вы храните бокалы таким образом, то не забывайте о пыли, которая собирается и хорошо промывайте их перед подачей на стол. Если вы имеете открытые полки, то убедитесь, что хрусталь не попадает под прямые солнечные лучи, ведь ультрафиолет может изменить цвет таких бокалов.