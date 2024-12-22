Как правильно хранить бокалы для вина - вверх или вниз дном: точный ответ экспертов

По словам экспертов, правильный способ хранения бокалов зависит от того, как часто вы пользуетесь посудой и какая она именно у вас.

В частности менеджер по напиткам и сомелье Брайан Уайт отмечает, что всегда лучше хранить бокалы для вина вверх дном. Такой способ хранения уменьшает количество пыли и частиц, а также помогает избежать разбития.

Где стоит хранить бокалы для вина?

Сомелье советует хранить бокалы, учитывая как тип шкафа, так и их высоту.

„Дома я храню их в не очень высоком шкафу, чтобы уменьшить вероятность разбития“, - пояснил эксперт.

В то же время другой эксперт Лаура Райалс согласилась с Вайтом и добавила, что закрытое хранение поможет избежать разбития.

„Оставляйте пространство между бокалами на полке, чтобы они не дребезжали друг о друга, и добавьте в шкаф подложку или коврик, который поможет удерживать бокалы на месте“, - рекомендует Райалс.

Нужно ли хранить хрустальную и стеклянную посуду по-разному?

Несмотря на деликатность хрусталя, Райалс советует хранить хрустальные бокалы для вина ободком вверх, чтобы они не повредились, ведь это самая хрупкая часть бокала.

„Хранение бокалов в вертикальном положении уменьшает нагрузку на ободок, что помогает предотвратить его разбитие“, - объяснила эксперт.

Если вы храните бокалы таким образом, то не забывайте о пыли, которая собирается и хорошо промывайте их перед подачей на стол. Если вы имеете открытые полки, то убедитесь, что хрусталь не попадает под прямые солнечные лучи, ведь ультрафиолет может изменить цвет таких бокалов.

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