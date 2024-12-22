Управляющий разъясняет: „Падения начинаются с лестницы в вашем доме!“

„Борьба с гололедицей, порой, проводится согласно оговоренному, но слишком редкому графику, что вызвано желанием сэкономить расходы, и виноваты в этом непосредственно руководители товарищества. Это же можно сказать и о тех случаях, когда отвечающий за благоустройство сосед забывает вовремя пополнить запасы гранита или соли, при этом, товарищество воспринимает такую безответственность совершенно спокойно“, – поделился Тыниссон.

„Однако, самым большим камнем преткновения, точнее, причиной того, что в том или ином месте можно поскользнуться, является равнодушие соседей по отношению к другим людям. Если, к примеру, в запланированное время уборки снега на парковке все же стоит чей-то автомобиль, под которым остается не очищенный от снега участок, то несчастье не заставит себя долго ждать. В таких случаях я со спокойным сердцем советую заказать эвакуатор, и после того, как первый автомобиль будет отбуксирован, в дальнейшем перед уборкой снега площадка будет непременно свободной“, – уверен он.

„А если лестница вдруг неожиданно стала скользкой, то выньте руки из карманов и побейте по этому слою льда хотя бы ключами или ручкой щетки, чтобы он стал хоть немного шероховатым, и сразу же сообщите о ситуации также руководству товарищества. Некоторым может показаться, что больничный перед праздниками – это счастливая случайность, однако несчастные случаи, во-первых, непредсказуемы, и если упадет милая соседская бабушка, то для пожилого человека с хрупкими косточками этот шаг перед тем, как он поскользнется, может действительно стать последним шагом до конца жизни“, – заключил Тыниссон.

„Я призываю больше проявлять заботу обо всех и обо всем также и за пределами своей квартиры“, – добавил он.

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