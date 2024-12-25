Пять необычных подарков для дома, которые можно найти в эстонских магазинах

Культовый дизайн

Культовый дизайн подсвечников Stoff Nagel – результат совместной работы Вернера Штоффа и Ханса Нагеля. Впервые они были представлены публике в 1960-х годах. Уникальный дизайн открывает бесконечные возможности для создания уникальных комбинаций форм. Подсвечники можно использовать, поместив в них длинные тонкие свечи, а также просто как скульптурный элемент декора. Это классика, которая прекрасно дополнит дом каждого ценителя дизайна. Смотрите на snug.ee.

Иллюзия заиндевелого стекла

Ставшая уже легендарной серия из рифленого стекла Ripple от Ferm Living пополнилась новой матовой отделкой, создающей иллюзию заиндевелого стекла. В новой версии доступна вся продукция серии Ripple. Так, вазу в форме улитки Shell Pot можно наполнить любимыми цветами, использовать как отдельный аксессуар или, почему бы и нет, для охлаждения бутылки игристого вина. Производитель – Ferm Living, дистрибьютор – ELKE Mööbel. Смотрите на elkemobel.ee.

Элегантно

Коллекция Eclipse Gold вдохновлена природой северных стран. Посуда изготавливается вручную из чистой латвийской глины с применением традиционных методов и материалов, золотой кант придает ей особенную элегантность и праздничность. Посуда покрыта глазурью и закалена при температуре 1000 °C, она обладает термостойкими свойствами и ее можно использовать в духовке, микроволновой печи и посудомоечной машине. Серию Eclipse Gold можно приобрести в магазине Perenne Interior в Таллинне по адресу Kalaranna 15/17 и в э-магазине perenne.ee.

Шикарно

Керамическая ваза от 101 Copenhagen – Kami с хромированной отделкой доступна в трех размерах. Она очень эффектна и подойдет и для вашего дома, и в качестве подарка. Продукцию можно найти в салоне Lartusi Home. Смотрите на lartusi.ee или 101cph.com.

В скандинавском стиле