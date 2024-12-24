ВИДЕО | Только уксус не поможет: что добавить в стирку, чтобы полотенца стали мягче

Доступным лайфхаком для смягчения полотенце поделилась в TikTok блогер @anna_louisa_at_home. Для этого понадобится белый уксус и сода.

Как смягчить полотенца во время стирки

Белый уксус — универсальное средство, которое решает множество проблем в быту. Его используют для удаления известкового налета, плесени, отбеливания белья и смягчения тканей. Уксус действует как антибактериальное и кислотное средство, растворяя масла, пот, остатки шампуней и гелей для душа, которые накапливаются в полотенцах со временем.

Для смягчения полотенец уксус можно использовать отдельно, но наилучшего результата удается добиться в сочетании с кристаллами соды.

Замочите жесткие полотенца в ванне с теплой водой и добавьте несколько ложек кристаллов соды. Оставьте их на несколько минут. Переложите полотенца в стиральную машину. Добавьте обычное моющее средство в барабан. В отсек для кондиционера налейте полстакана белого уксуса и добавьте немного кристаллов соды. Постирайте полотенца в стандартном режиме.

После стирки хорошо встряхните полотенца, чтобы разделить волокна и улучшить их текстуру. Лучше всего сушить полотенца на свежем воздухе. Если такой возможности нет, используйте сушильную стойку или ровную поверхность в помещении, чтобы ускорить процесс высыхания.

Регулярное замачивание в растворе соды и уксуса поможет поддерживать полотенца в идеальном состоянии.

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