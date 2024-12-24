ВИДЕО | Только уксус не поможет: что добавить в стирку, чтобы полотенца стали мягче(1)
Со временем даже качественные полотенца теряют свою мягкость, становятся неприятными на ощупь и плохо впитывают влагу. Но сделать их снова мягкими и пушистыми можно с помощью простых натуральных средств
Доступным лайфхаком для смягчения полотенце поделилась в TikTok блогер @anna_louisa_at_home. Для этого понадобится белый уксус и сода.
Как смягчить полотенца во время стирки
Белый уксус — универсальное средство, которое решает множество проблем в быту. Его используют для удаления известкового налета, плесени, отбеливания белья и смягчения тканей. Уксус действует как антибактериальное и кислотное средство, растворяя масла, пот, остатки шампуней и гелей для душа, которые накапливаются в полотенцах со временем.
Для смягчения полотенец уксус можно использовать отдельно, но наилучшего результата удается добиться в сочетании с кристаллами соды.
Замочите жесткие полотенца в ванне с теплой водой и добавьте несколько ложек кристаллов соды. Оставьте их на несколько минут.
Переложите полотенца в стиральную машину.
Добавьте обычное моющее средство в барабан.
В отсек для кондиционера налейте полстакана белого уксуса и добавьте немного кристаллов соды.
Постирайте полотенца в стандартном режиме.
После стирки хорошо встряхните полотенца, чтобы разделить волокна и улучшить их текстуру. Лучше всего сушить полотенца на свежем воздухе. Если такой возможности нет, используйте сушильную стойку или ровную поверхность в помещении, чтобы ускорить процесс высыхания.
Регулярное замачивание в растворе соды и уксуса поможет поддерживать полотенца в идеальном состоянии.