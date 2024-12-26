От свечей с ведром воды до разноцветных светодиодов: как появились на свет рождественские гирлянды

Рекламный трюк Джонсона привлек внимание всей страны, и к 1890 году General Electric наладила целое производство электрических гирлянд. Увы, в первые годы позволить их себе могли только богатые люди. Для установки таких гирлянд был необходим генератор или аккумулятор для обеспечения электроэнергии, каждая лампочка при этом подключалась индивидуально. В те времена украшение дома к Новому году могло обойтись в 300 долларов (9000 долларов по сегодняшним меркам). Согласно диссертации Керри Дин, рождественские гирлянды стали „модной фишкой для богатых“, а „вечеринки у рождественских елок, украшенных электрическими огнями, были масштабными мероприятиями для детей из высшего общества“

Присутствующий в доме Джонсона репортер из Detroit Post & Tribune не смог сдержать своего восторга в отношении „фантастического дерева со звездными плодами“ и огней, „заключенных в изящные стеклянные яйца“.

В течение следующих трех лет гирлянды так и не появились на елках. 22 декабря 1882 года Эдвард Х. Джонсон — изобретатель, обладатель впечатляющих усов и вице-президент Edison Electric Light Company — устроил в своем доме настоящую праздничную выставку, украсив ветви рождественской ели десятками красных, белых и синих лампочек — каждая мерцала на свой лад.

В 1879 году американский ученый Томас Эдисон создал первую в мире лампочку и сразу же привлек к себе всеобщее внимание. В канун Нового года в его лаборатории в Менло-Парке, штат Нью-Джерси, по данным Forbes , прошла первая демонстрация „уличной экспозиции с использованием десятков ламп накаливания, соединенных вместе“. Некоторые называют это изобретение первой в мире гирляндой.

Первые рождественские гирлянды появились еще в начале XIX века — задолго до изобретения современной лампочки. В те дни роль гирлянды выполняли зажженные свечи, которые прикреплялись к еловым ветвям. Несложно догадаться, что это создавало серьезную опасность пожара. В целях безопасности такие свечи зажигались лишь раз в год — максимум на час. Рядом с елкой, как правило, стояло ведро воды и мешки с песком, специально припасенные на случай, если пламя выйдет из-под контроля. Несмотря на всю осторожность, пожары в то время были обычным явлением — к 1908 году американские страховщики начали отказывать людям в возмещении материального вреда, если в причинах несчастного случая указывалось возгорание рождественской елки.

По мере развития технологий рождественские гирлянды становились дешевле и безопаснее. В 1903 году в универмагах начали продаваться первые гирлянды, смонтированные из восьми лампочек, стоили они целых 12 долларов (более 300 долларов по сегодняшним меркам). Семьи, которые не могли позволить себе купить гирлянду, арендовывали их на сезон. Такая услуга стоила всего 1,5 доллара (40 долларов по сегодняшним меркам). К 1914 году цена гирлянды снизилась до 1,75 долларов, а к 20-м годам фирменные рождественские огоньки стали доступны большинству американцев.

Белый дом сыграл важную роль в продвижении новой праздничной тенденции. В 1894 году Гровер Кливленд стал первым президентом США, отпраздновавшим Рождество с электрическими гирляндами на елке, не исключено, что он просто пытался произвести впечатление на двух маленьких дочерей. Елка, по данным The Wheeling Register, была „красиво украшена крошечными разноцветными электрическими лампами вместо старых восковых свечей“. Елка Кливленда была украшена сотней разноцветных лампочек, но даже она меркнет в сравнении с рождественской феерией (более 3000 огней!) Кэлвина Кулиджа, бывшего президентом США с 1923 по 1929 год.

Электричество

Традиция украшать елки рождественскими гирляндами во многом обязана своей популярностью электроэнергетическим компаниям, которые увидели в новом праздничном тренде возможность хорошенько подзаработать. Сотрудники компаний распространяли брошюры со слоганами „Весь мир — это рождественская сцена, а люди на ней освещают свои перспективы“, „Рождество — это фон для веселой, захватывающей феерии“..