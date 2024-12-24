Эксперт назвал 10 „коварных энергетических вампиров“, которые увеличивают счета

Издание Express пишет, что многие не обращают внимания на „приборы-вампиры“, которые незаметно вписываются в наши счета за электроэнергию. Это такие гаджеты, которые, даже будучи выключенными или находясь в режиме ожидания, все равно умудряются потреблять удивительное количество энергии.

Фред Харрингтон, генеральный директор компании Coupon Mister, признает, что Рождество - достаточно дорогое время года, даже если не беспокоиться о дополнительных счетах за электроэнергию в новом году.

„Экономия энергии в январе - это здорово, но еще лучше, если вы сможете начать экономить во время Рождества. Секрет в том, чтобы найти баланс между праздничным настроением и здравым смыслом“, - отметил он.

Игровые приставки

Современные игровые приставки значительно мощнее своих предшественников, что приводит к высокому потреблению энергии. Такие функции, как мгновенное включение, фоновые обновления и настройки быстрого запуска, заставляют их работать частично, что приводит к ненужному потреблению энергии.

Настольные компьютеры

Настольные компьютеры продолжают потреблять электроэнергию даже, когда ими не пользуются, особенно если они находятся в спящем или режиме ожидания.

Ноутбуки

Ноутбуки также потребляют энергию, даже когда не используются, особенно если находятся в режиме ожидания или спящем режиме. Батарея, экран и фоновые процессы, продолжают потреблять электроэнергию для поддержания работы.

Посудомоечная машина

Многие посудомоечные машины оснащены цифровыми дисплеями или датчиками, которые остаются включенными, потребляя электричество для поддержания настроек или подготовки к следующему циклу мойки. Кроме того, если посудомоечная машина переведена в режим ожидания, она все равно потребляет энергию.

Стиральная машина

Стиральные машины - незаменимые приборы, но даже в выключенном состоянии многие современные стиральные машины потребляют энергию в режиме ожидания, чтобы поддерживать работу цифровых дисплеев, датчиков или внутренних часов.

Сушильная машина