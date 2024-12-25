Прекратите подключать эти семь приборов к удлинителям: электрик объяснил причину

„Многие люди не имеют представления об удлинителях. Если удлинители имеют 14 калибр (AWG), а вы включаете прибор с нагревательным элементом, например, тостер, микроволновую печь или посудомоечную машину, то 14 калибр не выдержит силы тока и может пережечь удлинитель. Именно это и является причиной частых пожаров в Нью-Йорке“, заявил владелец компании Electrified NYC Пол Мартинес.

Четырнадцати- и двенадцатижильные удлинители - одни из самых распространенных удлинителей, причем 14-жильный удлинитель способен выдержать мощность до 1800 ватт (или 15 ампер, что соответствует стандартной настенной розетке в США).

Поэтому, по его словам, любой прибор мощностью около разрешенной — всегда должен быть подключен к отдельной электросети.

Вот семь устройств в вашем доме, которые вы никогда не должны подключать к удлинителю.

Фритюрница

Большие фритюрницы могут потреблять до 2 000 Вт, что делает их пожароопасными, если они подключены к удлинителю. Поэтому, если у вас нет места в розетке, чтобы держать ее на одном месте, лучше доставать фритюрницу по мере необходимости и подключать к отдельной розетке.

Микроволновая печь

Кто-то может иметь встроенную микроволновую печь, но не каждый может этим похвастаться. Если вам нужно найти место для подключения микроволновки на кухне, это еще один мощный прибор, который из-за высокой мощности должен работать от отдельной розетки.

Удлинительные шнуры

Подключение удлинителей к другим удлинителям - еще одно большое „нет“ в мире электриков. Это может привести к перегреву цепи, что вызовет перегрев шнуров.

Обогреватели

Уже давно известно, что электрические обогреватели являются одной из основных причин пожаров. Комиссия по безопасности потребительских товаров ранее подсчитала, что в период с 2017 по 2019 год переносные обогреватели становились причиной 1700 пожаров в год, причем некоторые из этих пожаров приводили к гибели людей.

Тостер