СОВЕТЫ│ Теплицу зимой тоже нужно проветривать

Если конструкция сделана из дерева, то сырое, безвоздушное пространство сократит срок ее службы. Важно, чтобы в теплице не было холодно — тогда снег будет легко сползать с крыши.

Зимой солнце тоже прогревает закрытое пространство, и снег на крыше становится мокрым, тяжелым и прилипает к поверхности. Большой вес может как сломать, так и погнуть конструкции. Визуально снежный покров может казаться не очень толстым, но мокрый снег становится тяжелее.

В теплую погоду может проснуться ранняя муха, из-за которой птицы могут проклевать дыру в пленке.

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