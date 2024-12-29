Как рассказала Ехргеѕѕ эксперт по комнатным растениям и садоводству Анастасия Борисевич, наиболее вероятными причинами увядания спатифиллума является засушливый воздух и недостаточный полив, из-за чего его листья становятся желтыми.

„Избегайте того, чтобы почва стала слишком сухой. Поливайте свою мирную лилию, когда верхний слой почвы высохнет примерно на 1-2 см, то есть примерно два раза в неделю“, - советует она.

Избыток воды следует вылить из блюдца растения после полива, чтобы предотвратить страшную корневую гниль. По словам эксперта, один-два раза в неделю рекомендуется проветривать и прокалывать верхний слой почвы деревянной палочкой.

„Таким образом вы убедитесь, что он равномерно высыхает, корни получат надлежащее снабжение кислородом, а среда не слипнется вместе“, - пояснила садовница.

Кроме того, следует держать растение при комнатной температуре 19-26C. Не стоит ставить горшок близко к батареям.

Анастасия предположила, что проблема может возникнуть из-за смеси для заливки. Купленные в магазине цветы нужно пересадить через несколько недель, поскольку в их почве часто содержится избыток удобрений и стимуляторов роста. Делать это лучше, когда земля сухая. Это облегчит процесс и поможет не повредить корни.

Необходимо тщательно отряхнуть землю с корней, промыть их под теплой водой и осмотреть их состояние. Здоровые корни светло-коричневые, упругие. Если какие-то корешки гнилые, мягкие или сухие, их надо осторожно удалить.

„Пожелтевшие листья обрезайте, потому что не восстановится. Обработайте порезы порошком активированного угля или перекисью водорода. Выбирайте легкую, рыхлую, песчаную и хорошо дренированную почву слегка кислую“, - добавляет эксперт.

Горшок выбирайте в 1,5 раза больше предыдущего с дренажными отверстиями внизу.

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