Шумный сосед: как правильно и законно приструнить нарушителя порядка?
В редакцию обратилась женщина, которая попросила помощи. По ее словам, над ней живет очень шумная соседка, которая может кидаться тяжелыми предметами и громко кричать даже ночью, а стражи порядка, неоднократно приезжавшие на вызовы, только разводят руками: мол, ничем помочь не можем. Какие нормы следует соблюдать в многоквартирных домах, до чего могут довести ссоры между жильцами и куда обращаться, если нарушают ваш покой, узнавала „МК-Эстония“.
Жить в многоквартирном доме – это не только удобство и комфорт, но и риск попасть в соседский конфликт. Шум, мусор, парковка, животные, ремонт – все это может стать поводом для ссоры и недовольства. Именно так случилось и у 70-летней Жанны (все имена изменены, редакции „МК-Эстонии“ известны), которая жалуется на шумную соседку сверху.
Крики, ссоры, шум
„Все это началось с февраля. Проживает Ольга в этой квартире уже давно, но шуметь начала почему-то только с февраля, – начинает свой рассказ Жанна. – Раньше у Ольги был мужчина, которого было очень слышно. Они очень часто ссорились. Громкие разговоры меня в целом не напрягали, но потом жильцы сверху начали то ли драться, то ли бороться. И последний раз я слышала их очень громкий разговор, когда мужчина что-то доказывал Ольге. Отчетливо слышала, как она произнесла „Ты пьян“. Уж не знаю, что там у них произошло, но больше мужского голоса я не слышала“.
Как утверждает Жанна, после этого случая жизнь стала совершенно невыносимой.
„Ольга начала бросать вещи, с шумом двигать мебель. Наносить какие-то удары по полу, не знаю, то ли палкой, то ли костылем, – перечисляет она. – Непонятно чем, но это – очень громкие звуки. Бросает вещи тяжелые. Швыряла какое-то ведро, судя по звуку. Сушилку для белья кидала или двигала. И все это очень часто происходит после полуночи. То ли с психикой не в порядке, то ли она употребляет запрещенные вещества или алкоголь. Она разговаривает сама с собой, выкрикивает нецензурные слова, кричит: „Как вы все меня достали!“ Открывает дверь на балкон с такой силой, что стены трясутся! Я много раз вызывала полицию, но полиция всегда приезжала, когда шумы уже прекратились. Как полицейские уезжают, так опять это все начинается“.
Жанна добавляет, что обращалась к председателю КТ, но, как говорится, воз и ныне там.
„В мае председатель вызвал нас обеих на разговор, и, представляете, Ольга сказала, что это якобы я долблю ей в потолок, а не она мне в пол! – возмущается женщина. – Сказала, что у меня телевизор круглые сутки работает. Якобы она уже полгода мучается от этого, и что я мешаю ей отдыхать. А у меня, к слову, телевизора вообще нет – с 2017 года!“
Соседская месть
Жанна признается, что терпеть „выходки“ соседки не стала и начала мстить.
„Как только начинался шум, я стала отрубать Ольге свет, – говорит Жанна. – У меня в коридоре щиток на два этажа, на четыре квартиры. Один раз она начала что-то опять швырять уже после полуночи, и я отключила ей электричество. Шумы сразу затихли. Видимо, Ольга испугалась, что света нет. Но потом она вызвала электрика. Он все проверил и выяснил, что все дело в отключенных тумблерах на счетчике“.
После этого, по словам Жанны, ей позвонил Александр, председатель КТ, и попросил перестать выключать электричество.
Как объяснил Александр, если у соседки сверху перестанет работать хоть один электроприбор, Жанна будет вынуждена заплатить компенсацию.
Также председатель добавил, что если женщина еще раз выключит тумблеры, то в ее отношении будут приняты меры, и такие проблемы стоит решать с помощью полиции, а не ответным вредительством.
„Еще Ольга говорила, что якобы она слышит громкие разговоры из моей квартиры, а также – что я громко хлопаю дверью. Но за все это время ко мне только дважды приходила крестница, и мы разговаривали не громко. И дверью я не хлопаю, а закрываю ее совершенно обычно“, – жалуется Жанна.
Она добавляет: „Одно время, когда я из-за Ольги просыпалась посередине ночи, у меня было желание взять такой хороший кирпич и швырнуть ей в окно. Но племянница посоветовала попить чая или водички и успокоиться“.
„Я обращалась и к нашему констеблю, однако он дал мне понять, что у него есть дела поважнее, – утверждает Жанна. – Тогда я ему сказала, что буду действовать дальше сама, а он спросил меня, куда я собираюсь обращаться. А когда я ответила, что не скажу, он бросил такую фразу: „Ну а вдруг вы пойдете, купите пистолет, придете к соседке и ее застрелите?“ Я просто в шоке!“
По словам женщины, вызов полиции никаких результатов не дает. Во время приезда патруля шум, по ее словам, прекращается, и полицейские уезжают без каких-либо доказательств.
Кто еще потерпевший?
„Вся эта ситуация вносит в мою жизнь дискомфорт, – устало вздыхает Ольга (35). – Из квартиры Жанны постоянно доносится шум и громкие разговоры. Она проживает сейчас со взрослым сыном, и двух человек в однокомнатной квартире прекрасно слышно. Опять же курение – час за часом, сигарета за сигаретой. Она мне звонит в домофон, бывало даже, что приходила ко мне ночью и стучала в дверь. Еще она систематически отключает мне электричество… Наверное, раз семь – за две недели“.
По ее словам, она тоже обращалась в полицию и уже давно надеется, что в скором времени у сторон состоится разговор в присутствии примирителя.
„Когда патрули приезжали ко мне, они также фиксировали все факты, которые доказывали, что шум доносится не только из моей квартиры. И в последнем нашем разговоре они мне прямо сказали: если человек постоянно вам докучает, приходит и звонит в домофон, вызывайте полицейских сами“, – добавляет Ольга.
Она подчеркивает: „Теперь этим делом будет заниматься полиция. Все зафиксировано у констебля. И я не понимаю, зачем Жанне вообще надо было обращаться в газету, если констебль предлагает все решить между собой в мирном русле. Еще в начале весны участковый предлагал помочь разрешить данную ситуацию, и я была согласна. Но, по словам констебля, Жанна была против такого примирения. Он сказал мне, что она хочет, чтобы ко мне и дальше приезжали патрули, чтобы меня штрафовали, наказывали и т. д. В итоге все равно все привело к тому, что мы должны договариваться“.
„Я устроил им очную ставку“
Несмотря на то, что Александр (33) уже с июня не является председателем этого квартирного товарищества, именно на его „срок правления“ и пришлись все боевые действия соседок.
„Я был председателем до начала июня. В последний раз я столкнулся с проблемой данных соседей в конце апреля или в начале мая. Сначала я поговорил с Ольгой, потом – с Жанной, – рассказывает Александр. – Потом я им устроил очную ставку, чтобы они хотя бы между собой поговорили. Потому что, когда я спросил у Жанны, разговаривала ли она сама с соседкой, она ответила: „Нет, а зачем мне с ней разговаривать?“ Ну, странно как-то“.
Как рассказывает мужчина, соседки напропалую обвиняют друг друга.
„У одной якобы постоянно дверь на балкон хлопает, у второй – что-то в квартире швыряют и кидают. Они это делают назло друг другу“, – уверен Александр.
По словам бывшего председателя, он спросил у Жанны, что она делает дома, когда поздно приходит с работы. Жанна ответила, что слушает аудиокнигу. Звучит вроде безобидно, но, как оказалось, есть нюанс.
„Слушает она эту аудиокнигу через большую колонку, – смеется мужчина. – Я у нее спросил, мол, а вы не пробовали надеть наушники хотя бы? Так что, как я понимаю, все это делается специально. Если кто-то из них начинает шуметь, уж не скажу точно, снизу или сверху, то соседи в отместку также начинают издавать шум“.
Исходя из всего этого, Александр заявил обеим соседкам, что его полномочия на основании закона закончены.
„Я им сказал, что если их что-то не устраивает, то всегда можно обратиться в полицию. Пусть напишут заявление, и уже дальше будет разбираться следователь. Я до сих пор не знаю, подавала ли Жанна заявление или нет, но со мной никто из органов не связывался“, – отмечает мужчина.