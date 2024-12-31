Шумный сосед: как правильно и законно приструнить нарушителя порядка?

„В мае председатель вызвал нас обеих на разговор, и, представляете, Ольга сказала, что это якобы я долблю ей в потолок, а не она мне в пол! – возмущается женщина. – Сказала, что у меня телевизор круглые сутки работает. Якобы она уже полгода мучается от этого, и что я мешаю ей отдыхать. А у меня, к слову, телевизора вообще нет – с 2017 года!“

Жанна добавляет, что обращалась к председателю КТ, но, как говорится, воз и ныне там.

„Ольга начала бросать вещи, с шумом двигать мебель. Наносить какие-то удары по полу, не знаю, то ли палкой, то ли костылем, – перечисляет она. – Непонятно чем, но это – очень громкие звуки. Бросает вещи тяжелые. Швыряла какое-то ведро, судя по звуку. Сушилку для белья кидала или двигала. И все это очень часто происходит после полуночи. То ли с психикой не в порядке, то ли она употребляет запрещенные вещества или алкоголь. Она разговаривает сама с собой, выкрикивает нецензурные слова, кричит: „Как вы все меня достали!“ Открывает дверь на балкон с такой силой, что стены трясутся! Я много раз вызывала полицию, но полиция всегда приезжала, когда шумы уже прекратились. Как полицейские уезжают, так опять это все начинается“.

Как утверждает Жанна, после этого случая жизнь стала совершенно невыносимой.

„Все это началось с февраля. Проживает Ольга в этой квартире уже давно, но шуметь начала почему-то только с февраля, – начинает свой рассказ Жанна. – Раньше у Ольги был мужчина, которого было очень слышно. Они очень часто ссорились. Громкие разговоры меня в целом не напрягали, но потом жильцы сверху начали то ли драться, то ли бороться. И последний раз я слышала их очень громкий разговор, когда мужчина что-то доказывал Ольге. Отчетливо слышала, как она произнесла „Ты пьян“. Уж не знаю, что там у них произошло, но больше мужского голоса я не слышала“.

Жить в многоквартирном доме – это не только удобство и комфорт, но и риск попасть в соседский конфликт. Шум, мусор, парковка, животные, ремонт – все это может стать поводом для ссоры и недовольства. Именно так случилось и у 70-летней Жанны (все имена изменены, редакции „МК-Эстонии“ известны), которая жалуется на шумную соседку сверху.

„Вся эта ситуация вносит в мою жизнь дискомфорт, – устало вздыхает Ольга (35). – Из квартиры Жанны постоянно доносится шум и громкие разговоры. Она проживает сейчас со взрослым сыном, и двух человек в однокомнатной квартире прекрасно слышно. Опять же курение – час за часом, сигарета за сигаретой. Она мне звонит в домофон, бывало даже, что приходила ко мне ночью и стучала в дверь. Еще она систематически отключает мне электричество… Наверное, раз семь – за две недели“.

По словам женщины, вызов полиции никаких результатов не дает. Во время приезда патруля шум, по ее словам, прекращается, и полицейские уезжают без каких-либо доказательств.

„Я обращалась и к нашему констеблю, однако он дал мне понять, что у него есть дела поважнее, – утверждает Жанна. – Тогда я ему сказала, что буду действовать дальше сама, а он спросил меня, куда я собираюсь обращаться. А когда я ответила, что не скажу, он бросил такую фразу: „Ну а вдруг вы пойдете, купите пистолет, придете к соседке и ее застрелите?“ Я просто в шоке!“

Она добавляет: „Одно время, когда я из-за Ольги просыпалась посередине ночи, у меня было желание взять такой хороший кирпич и швырнуть ей в окно. Но племянница посоветовала попить чая или водички и успокоиться“.

„Еще Ольга говорила, что якобы она слышит громкие разговоры из моей квартиры, а также – что я громко хлопаю дверью. Но за все это время ко мне только дважды приходила крестница, и мы разговаривали не громко. И дверью я не хлопаю, а закрываю ее совершенно обычно“, – жалуется Жанна.

Также председатель добавил, что если женщина еще раз выключит тумблеры, то в ее отношении будут приняты меры, и такие проблемы стоит решать с помощью полиции, а не ответным вредительством.

Как объяснил Александр, если у соседки сверху перестанет работать хоть один электроприбор, Жанна будет вынуждена заплатить компенсацию.

После этого, по словам Жанны, ей позвонил Александр, председатель КТ, и попросил перестать выключать электричество.

„Как только начинался шум, я стала отрубать Ольге свет, – говорит Жанна. – У меня в коридоре щиток на два этажа, на четыре квартиры. Один раз она начала что-то опять швырять уже после полуночи, и я отключила ей электричество. Шумы сразу затихли. Видимо, Ольга испугалась, что света нет. Но потом она вызвала электрика. Он все проверил и выяснил, что все дело в отключенных тумблерах на счетчике“.

Жанна признается, что терпеть „выходки“ соседки не стала и начала мстить.

По ее словам, она тоже обращалась в полицию и уже давно надеется, что в скором времени у сторон состоится разговор в присутствии примирителя.

„Когда патрули приезжали ко мне, они также фиксировали все факты, которые доказывали, что шум доносится не только из моей квартиры. И в последнем нашем разговоре они мне прямо сказали: если человек постоянно вам докучает, приходит и звонит в домофон, вызывайте полицейских сами“, – добавляет Ольга.

Она подчеркивает: „Теперь этим делом будет заниматься полиция. Все зафиксировано у констебля. И я не понимаю, зачем Жанне вообще надо было обращаться в газету, если констебль предлагает все решить между собой в мирном русле. Еще в начале весны участковый предлагал помочь разрешить данную ситуацию, и я была согласна. Но, по словам констебля, Жанна была против такого примирения. Он сказал мне, что она хочет, чтобы ко мне и дальше приезжали патрули, чтобы меня штрафовали, наказывали и т. д. В итоге все равно все привело к тому, что мы должны договариваться“.

„Я устроил им очную ставку“

Несмотря на то, что Александр (33) уже с июня не является председателем этого квартирного товарищества, именно на его „срок правления“ и пришлись все боевые действия соседок.

„Я был председателем до начала июня. В последний раз я столкнулся с проблемой данных соседей в конце апреля или в начале мая. Сначала я поговорил с Ольгой, потом – с Жанной, – рассказывает Александр. – Потом я им устроил очную ставку, чтобы они хотя бы между собой поговорили. Потому что, когда я спросил у Жанны, разговаривала ли она сама с соседкой, она ответила: „Нет, а зачем мне с ней разговаривать?“ Ну, странно как-то“.

Как рассказывает мужчина, соседки напропалую обвиняют друг друга.

„У одной якобы постоянно дверь на балкон хлопает, у второй – что-то в квартире швыряют и кидают. Они это делают назло друг другу“, – уверен Александр.

По словам бывшего председателя, он спросил у Жанны, что она делает дома, когда поздно приходит с работы. Жанна ответила, что слушает аудиокнигу. Звучит вроде безобидно, но, как оказалось, есть нюанс.

„Слушает она эту аудиокнигу через большую колонку, – смеется мужчина. – Я у нее спросил, мол, а вы не пробовали надеть наушники хотя бы? Так что, как я понимаю, все это делается специально. Если кто-то из них начинает шуметь, уж не скажу точно, снизу или сверху, то соседи в отместку также начинают издавать шум“.

Исходя из всего этого, Александр заявил обеим соседкам, что его полномочия на основании закона закончены.

„Я им сказал, что если их что-то не устраивает, то всегда можно обратиться в полицию. Пусть напишут заявление, и уже дальше будет разбираться следователь. Я до сих пор не знаю, подавала ли Жанна заявление или нет, но со мной никто из органов не связывался“, – отмечает мужчина.

Комментарий Если речь не идет о нарушении общественного порядка, то полиция не имеет оснований вмешиваться. Если на момент прибытия патруля на место нет шума, на который жалуется человек, то и сделать мы ничего не можем. Полиция не занимается решением межличностных конфликтов, для этого есть юристы и судебные инстанции. Если ситуация не требует непосредственно вызова патруля, то до обращения в полицию можно поговорить напрямую с соседом и попытаться разрешить конфликт самостоятельно, конечно же, придерживаясь правил вежливости. Вторым шагом может быть обращение к представителю квартирного товарищества для проведения беседы с соседями. Надо помнить, что квартирное товарищество играет важную роль в том, какие правила совместного проживания прописаны в уставе КТ. Если же конфликт имеет затяжной характер, следует обратиться к участковому полицейскому. Участковый полицейский пообщается со всеми сторонами конфликта, чтобы найти решение ситуации. Контакты своего участкового полицейского можно найти на сайте: www.politsei.ee/et/piirkonnapolitsei Но начинать надо всегда с установления нормальных отношений с соседями. Доброжелательная обстановка в доме и хорошие отношения между соседями в интересах всех жильцов повышают и общую безопасность дома. Если долговременная проблема переросла уже в межличностный конфликт, то к урегулированию ситуации можно привлечь специалистов по примирению Департамента социального страхования. Для проведения примирительного процесса свое согласие должны дать обе стороны конфликта. Это бесплатная услуга.

Комментарий Если шумный сосед нарушает ночной покой, то лучшее, что можно сделать, – вызвать полицию. У полиции есть полномочия провести беседу с нарушителем спокойствия и в определенных случаях также выписать штраф на сумму от 12 до 400 евро. В особо тяжком случае нарушении ночного покоя в теории может быть также применена такая мера, как арест на срок от 1 до 30 дней. Также у полиции есть право войти в квартиру без разрешения владельца или суда, если нарушение порядка значительно. Ситуация, однако, сложнее, если нарушение покоя происходит в дневное – иными словами, в разрешенное время. В таком случае полиция вмешаться не может, так как не происходит нарушения закона как такового. Пострадавшим собственникам квартир или жильцам остается использовать только гражданские методы воздействия. Первым делом необходимо зафиксировать нарушение. Особенно если оно длительное и существенное. Подойдет видеофиксация. Желательно, чтобы в кадре фигурировала дата сьемки и время. Можно также использовать приложения на телефоне для измерения шума. Однако они не являются в достаточной степени достоверными. Можно заказать профессиональную услугу измерения шума или арендовать отдельный прибор для этого. Стоит, однако, понимать, что подобные услуги стоят недешево. Оплачивать все придется самостоятельно тому владельцу квартиры, который эту услугу закажет, если собственники квартир в доме не договорятся иначе. После сбора доказательств можно приступить к использованию гражданских и законных методов по решению проблемы. Если человек явно ведет себя неадекватно, и у вас есть обоснованное сомнение в его психическом здоровье, то стоит обратиться в органы местного самоуправления. Если они установят тот факт, что человек недееспособен и представляет угрозу для себя и других, то его могут отправить на принудительное лечение, тем самым решив проблему нарушения порядка в доме. Второй способ – принудительное отчуждение квартирной собственности. Действующий Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах предусматривает возможность обязать конкретного собственника квартиры продать свою квартиру, если за это проголосует большинство собственников квартир в доме. Право требовать принудительной продажи возникает только в случае повторяющегося нарушения. Если решение принято, то собственник квартиры обязан продать свою квартиру любому человеку в течение 3 месяцев после принятия решения. Если этого не происходит, то квартирное товарищество или отдельно взятый собственник квартиры могут обратиться в суд с требованием о продаже квартиры. Суд при этом исходит из обстоятельств, известных на момент принятия решения о принудительном отчуждении. Так что фиксировать нарушения крайне необходимо. Третий способ – обращение в суд против собственника квартиры с требованием о прекращении нарушения или с требованием об установлении обременения на квартиру, согласно которому собственник квартиры должен воздерживаться от конкретного рода нарушения. Оба последних способа ресурсо- и времязатратны и упираются в полной мере в собранную доказательную базу, из-за чего сложны в реализации. Хотя правление квартирного товарищества напрямую ничего не может сделать с буйным жильцом в силу ограниченности своих полномочий по закону, обращаться к товариществу надо. Делать это нужно письменно, так как в последующем каждое такое обращение будет еще одним доказательством в суде о повторении нарушения.

Комментарий Маргус Саулеп, юрист Союза квартирных товариществ Эстонии. Я рассматриваю такие ситуации с точки зрения требования о передаче права собственности на квартиру. В целях защиты от лиц, систематически нарушающих правила совместного проживания, закон предоставляет собственникам квартир возможность требовать от жильца, нарушающего жилищные условия, передачи им своей квартиры. Предпосылки для иска о переходе недвижимости установлены в части 2 статьи 32 Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах. Согласно закону, требование об отчуждении можно, прежде всего, предъявить, если собственник квартиры: неоднократно пренебрегал обязанностями, установленными статьей 31 настоящего Закона,

свыше трех месяцев задерживал оплату хозяйственных расходов по меньшей мере за шесть месяцев, или

существенно раздражает своей деятельностью осуществление прав владельцев других квартирных собственностей. Требование о передаче права собственности на квартиру – крайнее средство защиты ввиду неприкосновенности, так что следует избегать необоснованных требований о передаче права на жилое имущество. Суды также неоднократно подчеркивали, что это – экстренное средство правовой защиты. Если собственник в каких-то случаях нарушал ночной покой (например, громкая музыка, доносящаяся из квартиры) или в какие-то выходные проводил в квартире ремонт, то эти обстоятельства заведомо не являются основанием для требования об отчуждении. Например: собственник квартиры имеет право производить в ней ремонт, поэтому необходимо допускать временные шумовые проявления, сопровождающие соответствующие работы. К нам в союз обращались владельцы квартир, которые жаловались, что их беспокоит плач соседского ребенка или что дети этажом выше топают и бегают. К таким ситуациям также следует относиться мирно и с пониманием. Однако есть и случаи, когда деятельность, беспокоящая соседей, носит регулярный характер и продолжается, например, в течение многих лет, а все предъявленные претензии остаются без ответа. Если владелец недвижимости постоянно нарушает покой других собственников и не меняет свое поведение даже после жалоб, остальные собственники имеют право защитить свои права. Для этого они могут потребовать от такого владельца передать собственность. В некоторых случаях проблемы удавалось решить, повысив сознательность проблемного собственника и проинформировав его о возможных последствиях. Решение о подаче заявления об экспроприации принимают на общем собрании собственников квартир после тщательной подготовительной работы. Председатель собрания дает обзор проблем, и собственники принимают решение на основе предоставленной информации. В случае необходимости доказать чрезмерный уровень шума можно использовать аудио- и видеозаписи, а также вовлечь свидетелей, предоставляющих показания о неприятном шуме. Принятие решения о передаче квартиры осуществляется при условии, что за это решение проголосует большинство владельцев квартир, представленных на общем собрании. Нарушителю должно быть предоставлено не менее трех месяцев для передачи квартиры. Начало срока зависит от того, присутствовал ли адресат на собрании. Если владелец не участвовал в собрании, срок начинает исчисляться с момента, когда владельца проинформируют о решении. Если в течение трех месяцев имущество не будет передано, товарищество имеет право обратиться в суд с требованием о принудительной передаче имущества. Срок в три месяца не должен соблюдаться, если собственник в течение этого периода заявит, что он не будет выполнять решение квартирного товарищества. Протокол общего собрания, представленный в суд, может стать одним из источников убеждения суда в неизбежности требования о передаче в данном конкретном случае недвижимости. Поэтому я рекомендую как можно более подробно составлять протокол.

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