Используете бумагу для выпечки? Возможно, от нее стоит отказаться ради сохранения здоровья

Они могут вызывать такие проблемы со здоровьем, как повреждение печени, заболевания щитовидной железы, ожирение, проблемы с фертильностью и рак.

По данным немецкого сайта Chip.de, многие из нас используют эти вещества в повседневной кулинарии. Немецкие исследователи отмечают, что ПФАС в большей или меньшей концентрации присутствуют в организме почти каждого человека, но, конечно, предпочтительнее избегать их попадания в организм.

Бумага для выпечки обычно содержит эти вещества, но, конечно, в относительно небольших количествах, что само по себе не опасно для здоровья. Правда, эксперт в области химии Луиза Кернер, отмечает, что эти вещества начинают испаряться при высоких температурах и, следовательно, могут попадать в пищу и воздух.

Что делать? В те времена, когда бумага для выпечки еще не стала повседневным товаром, противни обрабатывали жиром или маслом, а затем покрывали слоем муки. Это, конечно, полезнее, но сложнее, так как противень потом нужно мыть.

Можно использовать вместо пекарской бумаги вафельные листы без начинки, например, при выпечке бисквита, которые в домашних условиях используются для приготовления вафельного торта.

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