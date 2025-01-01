Уборка без стресса: как быстро навести порядок после застолья

Соберите мусор

Для начала пройдитесь по квартире с корзиной или большой коробкой. Соберите туда все, что лежит не на своем месте — посуду, остатки еды, мусор. Это поможет быстро организовать пространство.

Начните с уборки на кухне

Заранее подготовьте место для хранения оставшихся продуктов, чтобы потом не тратить на это время. Посуду лучше всего мыть в тот же день, т. к. на следующее утро будет гораздо труднее ее отчистить. Если же у вас совсем нет на это ни сил, ни желания, то хотя бы замочите ее. Если на самой кухне обнаружили сложные загрязнения, залейте их специальным средством.

Затем уберитесь в комнатах

После кухни приступайте к комнатам. Начинайте сверху вниз. Сначала приведите в порядок высокие поверхности, затем уберитесь на диванах, кроватях, стульях. В последнюю очередь переходите к полу — пропылесосьте, пройдитесь веником, после чего вымойте пол, лучше с мыльным раствором или специальной жидкостью — это поможет отчистить липкие пятна.

Завершите уборку в ванной

Если вам кажется, что ванная — единственное место, которое может не „пострадать“ от визита гостей, то вы ошибаетесь. Именно там остается больше всего микробов. К тому же очистить придется и всю сантехнику. Заранее залейте в нее чистящее средство. Протрите зеркала и загрузите все полотенца в стиральную машину. В последнюю очередь помойте пол.

Разделите задачи

В конце концов, не занимайтесь всей работой одна. Привлеките домочадцев. Поручите каждому члену семьи по одной простой задаче — кто-то убирает стол, кто-то моет посуду, а кто-то выносит мусор. Вместе вы гораздо быстрее справитесь.

Как облегчить процесс Вот несколько простых лайфхаков, которые помогут сделать процесс уборки занятием более легким и приятным: - Используйте одноразовые тарелки: это значительно упростит уборку и вам не придется мыть посуду на следующий день. После приготовления блюд сразу мойте посуду, не оставляя ее на потом, иначе у вас вырастет гора из грязных тарелок. - Перед приходом гостей расставьте в помещении корзины или пакеты, пусть каждый сам выбрасывает мусор по ходу вечеринки. - Перед тем, как начать уборку, проветрите помещение и включите любимую музыку. Это поможет настроиться на позитивный лад. - Чтобы защитить диваны от пятен, накройте их пледами перед приходим друзей. Их потом можно будет постирать — в отличие от дивана.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить