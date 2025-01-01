Уборка без стресса: как быстро навести порядок после застолья
Новогодние куранты уже давно прогремели, а друзья и родственники все еще продолжают заходить к вам? Если вы уже устали после каждого прихода гостей убирать квартиру, вот несколько быстрых и эффективных способов облегчить этот процесс, пишет „МК-Эстония“.
Соберите мусор
Для начала пройдитесь по квартире с корзиной или большой коробкой. Соберите туда все, что лежит не на своем месте — посуду, остатки еды, мусор. Это поможет быстро организовать пространство.
Начните с уборки на кухне
Заранее подготовьте место для хранения оставшихся продуктов, чтобы потом не тратить на это время. Посуду лучше всего мыть в тот же день, т. к. на следующее утро будет гораздо труднее ее отчистить. Если же у вас совсем нет на это ни сил, ни желания, то хотя бы замочите ее. Если на самой кухне обнаружили сложные загрязнения, залейте их специальным средством.
Затем уберитесь в комнатах
После кухни приступайте к комнатам. Начинайте сверху вниз. Сначала приведите в порядок высокие поверхности, затем уберитесь на диванах, кроватях, стульях. В последнюю очередь переходите к полу — пропылесосьте, пройдитесь веником, после чего вымойте пол, лучше с мыльным раствором или специальной жидкостью — это поможет отчистить липкие пятна.
Завершите уборку в ванной
Если вам кажется, что ванная — единственное место, которое может не „пострадать“ от визита гостей, то вы ошибаетесь. Именно там остается больше всего микробов. К тому же очистить придется и всю сантехнику. Заранее залейте в нее чистящее средство. Протрите зеркала и загрузите все полотенца в стиральную машину. В последнюю очередь помойте пол.
Разделите задачи
В конце концов, не занимайтесь всей работой одна. Привлеките домочадцев. Поручите каждому члену семьи по одной простой задаче — кто-то убирает стол, кто-то моет посуду, а кто-то выносит мусор. Вместе вы гораздо быстрее справитесь.