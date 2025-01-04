Оставляете Wi-Fi включенным на ночь? Три веские причины этого не делать

Эксперты по кибербезопасности и медицинские специалисты подчеркивают необходимость выключать беспроводной интернет на ночь. „Телеграф“ выяснил, для чего нужно выключать Wi-Fi на смартфоне перед сном.

Что нужно знать

Первой и самой веской причиной для отключения Wi-Fi на ночь является качество сна. Постоянные уведомления от мессенджеров и социальных сетей нарушают естественный режим отдыха. Даже если телефон находится в беззвучном режиме, подсветка экрана может разбудить пользователя.

Вторым важным фактором выступает сохранение заряда аккумулятора смартфона. Активный модуль Wi-Fi постоянно ищет доступные сети и тратит энергию устройства. Отключение беспроводного интернета на ночь поможет продлить срок службы батареи и снизить частоту подзарядки.

Третьей причиной является безопасность устройства. Включенный Wi-Fi модуль может автоматически подключиться к незащищенным или вредоносным сетям. Злоумышленники используют такие подключения для воровства личных данных пользователей.

Дополнительным преимуществом ночного отключения Wi-Fi станет экономия электроэнергии. Выключение маршрутизатора на ночь не только снизит потребление электричества, но и продлит срок его эксплуатации.

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