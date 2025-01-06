ФОТО | От бабушкиного серванта до скандинавского шика: как Илзе дарит старой советской мебели новую жизнь

Илзе впервые сама отреставрировала мебель, когда ее родители получили новую квартиру. В ней уже была разная мебель. „Мне казалось, она такая прочная. Жалко было выбрасывать“, — вспоминает она. В это же время на Facebook ей пришло предложение — пройти курс по ремонту мебели в компании Pavasara mēbeles. Илзе сразу же отметила, что это курсы, на которых можно узнать, как освежить унылый предмет мебели, но не как его отреставрировать. „Давайте не будем путать эти вещи. Реставрация — это искусство“, — подчеркивает она.

Илзе прошла эти курсы пять или шесть лет назад. Первый проект с курсов (туда нужно приходить с собственной мебелью „под мышкой“) до сих пор живет в квартире ее родителей. Все остальные проекты Илзе делала самостоятельно, путем проб и ошибок. „В новой квартире родителей нам пришлось ждать разрешения на перестройку, прежде чем начать ремонт, так что было и место для пыли, и место для работы, и сама мебель. После курса у меня появились некоторые навыки, я купила несколько инструментов — оставалось только приступить к работе!“, — говорит она. „Одна я бы не справилась, особенно с большой мебелью и сложными шурупами“. Ее супруг всегда очень помогает.