ФОТО | От бабушкиного серванта до скандинавского шика: как Илзе дарит старой советской мебели новую жизнь
Илзе Войтишке давно убеждена, что старую мебель не стоит бросать в огонь при первой же возможности. Когда-то, живя в деревне, ей очень хотелось что-то сделать с мебелью бабушки и дедушки, освежить ее, но не хватало знаний и навыков, чтобы сделать это правильно. Но даже тогда она не решилась выбросить мебель. „Я думаю, что сейчас в массовом производстве редко встретишь мебель такой же прочности и долговечности, как раньше“, — написала Илзе в Facebook, увидев пост, в котором мужчину прокляли за то, что он спас от пожара мебель времен СССР, пишет Delfi Dom&Sad.
Илзе впервые сама отреставрировала мебель, когда ее родители получили новую квартиру. В ней уже была разная мебель. „Мне казалось, она такая прочная. Жалко было выбрасывать“, — вспоминает она. В это же время на Facebook ей пришло предложение — пройти курс по ремонту мебели в компании Pavasara mēbeles. Илзе сразу же отметила, что это курсы, на которых можно узнать, как освежить унылый предмет мебели, но не как его отреставрировать. „Давайте не будем путать эти вещи. Реставрация — это искусство“, — подчеркивает она.