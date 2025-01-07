Орхидея взорвется „каскадом цветов“: садовница раскрыла секреты зимнего ухода

В то же время, как пишет GB News, ютубер Orchid a Day поделилась своими методами ухода за орхидеями фаленопсис зимой, которые обеспечат их пышное цветение даже в холодное и темное время года.

Температура — критический фактор для орхидеи фаленопсис

Так, зимой очень важно поддерживать в доме температуру выше 16 °C, потому что более низкую температуру орхидеи плохо переносят и могут испытывать стресс.

Однако и слишком высокая температура не способствует цветению орхидей. Так, если температура постоянно выше 26 градусов по Цельсию, растения будут сосредоточены на вегетативном росте, выпуская новые листья и новые корни, но они могут задержать цветение, отметила садовница.

Также очень важно, чтобы в доме была стабильная температура, потому что резкие колебания температуры орхидеи также плохо переносят. Однако незначительные разницы температур в дневное и ночное время, наоборот, могут „подтолкнуть“ растения к цветению. При этом имейте в виду, что температура ниже 10 градусов по Цельсию может вызвать у орхидей травмы от холода.

Освещение

Освещение также очень важно для роста ваших орхидей. Как отмечает садовница, в идеале эти растения должны получать не менее восьми часов естественного света в день.

„Цветы начнут выпускать цветоносы. В идеале нужно держать орхидеи направленными в одну сторону света, и тогда все бутоны также будут направлены к свету, и они раскроются один за другим, и вы получите прекрасный каскад цветов“, - отмечает она.

Полив

Также очень важно следить за тем, чтобы ваши орхидеи были хорошо увлажнены, но важно не поливать их слишком часто, так как это может повредить вашим растениям.

„Проверяйте, не высыхают ли корни между поливами в зимнее время. Я замечаю, что высыхание занимает больше времени, и я проверяю дно своего горшка, чтобы убедиться, что они высохли“, - отмечает она.

Если переувлажнить орхидею, ее корни могут начать гнить, предупредила садовница.

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