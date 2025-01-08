Поместите шарики из фольги в холодильник: удивительный трюк, про который все должны знать

Неприятный запах в холодильнике — это не просто мелкая бытовая проблема. Он может испортить аппетит, создать дискомфорт и даже повлиять на вкус продуктов. Часто источником запаха становятся испорченные продукты, плохо закрытые контейнеры или просто сильны ароматные продукты, например, рыба или сыр с плесенью. Если вовремя не принять меры, запах будет распространяться и на другие продукты, делая их непригодными для употребления, пишет Telegraf.