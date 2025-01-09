НА ЗАМЕТКУ | Какие приборы можно оставлять подключенными к электросети?
В наших домах становится все больше электроприборов, которые, с одной стороны, являются необходимыми помощниками, а с другой – потенциальными виновниками пожара. Возгорание может возникнуть из-за поломки устройства или проблемы с электросистемой.
Например, перед Рождеством датчик дыма и угарного газа Nublu передал сигнал пожарной тревоги из одной таллиннской квартиры, где опасность пожара возникла из-за неисправности в проводе микроволновой печи. Как выяснилось, хозяева готовили еду и по неизвестной причине в микроволновой печи возникло короткое замыкание, появились пламя и дым.
В каждом доме должны быть эти две вещи
Для возникновения пожара много не надо, поэтому в каждой кухне следует иметь противопожарное полотно и огнетушитель. Если загорится жир в сковороде или какой-либо прибор, эффективный помощник будет под рукой. В случае небольшого возгорания взять пламя под контроль можно самостоятельно.
Причина, почему дома должны быть и огнетушитель, и противопожарное полотно, проста: в некоторых случаях эффективнее одно, в некоторых – другое.
Противопожарное полотно, или противопожарная кошма, подходит для тушения небольших возгораний – например, загоревшегося жира. Также оно поможет остановить распространение огня, если загорелся мелкий бытовой прибор. Противопожарное полотно позволяет выиграть время, чтобы отключить ток или, например, использовать огнетушитель.
Важно быстро отреагировать
Поскольку неисправности в электросистеме (например, из-за удара молнии или старой проводки) невозможно предотвратить на сто процентов, лучший способ обеспечить своей семье чувство безопасности – использовать умный датчик дыма и угарного газа. Он позволяет быстро узнать о пожаре, даже если никого нет дома.
К сожалению, свой срок службы есть у каждой вещи, в том числе и у электроприборов. Например, бывали случаи, когда видавший виды холодильник неожиданно загорался. Именно в таких ситуациях важно как можно быстрее узнать об опасности.
В порядке ли электросистема моего дома?
Для того чтобы узнать, безопасна ли электросистема дома, стоит провести аудит электричества. Заказать его можно, например, на сайте Eesti Energia. Электросистема обязательно должна быть современной и безопасной. Старые электросистемы и электросистемы советских времен представляют собой очень большой риск пожара! Все работы и проверки, связанные с электричеством, должны выполнять специалисты: „самодеятельность“ тоже может привести к пожару.
Не все приборы следует отключать от электросети
Наверняка вы хотя бы раз в панике пытались вспомнить, точно ли выключили утюг. И это совершенно здравая мысль, ведь немало пожаров начинается именно по этой причине. Но все ли приборы всегда надо отключать от электросети, уходя из дома? Нет: иногда вместо пользы это может причинить вред.
К приборам, которые легко можно оставлять включенными в сеть, относятся, например, холодильник, воздушный тепловой насос, стиральная и посудомоечная машины, бойлер для воды, система „теплый пол“, электроплита, телевизор, роутер, дигибокс и компьютер. Постоянное отключение от электросети может повредить их электронику и сократить срок службы.
Отключать от электросети стоит, например, тостер и аэрофритюрницу. Также не стоит постоянно держать в розетке вилку зарядного устройства: когда гаджет зарядился, отключите зарядное устройство от сети. И всегда следует сначала подключать зарядное устройство к сети и только после этого – к прибору: так вы предотвратите ситуацию, когда неполадка в зарядке/электросети причинит вред технике.