НА ЗАМЕТКУ | Какие приборы можно оставлять подключенными к электросети?

Например, перед Рождеством датчик дыма и угарного газа Nublu передал сигнал пожарной тревоги из одной таллиннской квартиры, где опасность пожара возникла из-за неисправности в проводе микроволновой печи. Как выяснилось, хозяева готовили еду и по неизвестной причине в микроволновой печи возникло короткое замыкание, появились пламя и дым.

В каждом доме должны быть эти две вещи

Для возникновения пожара много не надо, поэтому в каждой кухне следует иметь противопожарное полотно и огнетушитель. Если загорится жир в сковороде или какой-либо прибор, эффективный помощник будет под рукой. В случае небольшого возгорания взять пламя под контроль можно самостоятельно.

Причина, почему дома должны быть и огнетушитель, и противопожарное полотно, проста: в некоторых случаях эффективнее одно, в некоторых – другое.

Противопожарное полотно, или противопожарная кошма, подходит для тушения небольших возгораний – например, загоревшегося жира. Также оно поможет остановить распространение огня, если загорелся мелкий бытовой прибор. Противопожарное полотно позволяет выиграть время, чтобы отключить ток или, например, использовать огнетушитель.

Важно быстро отреагировать

Поскольку неисправности в электросистеме (например, из-за удара молнии или старой проводки) невозможно предотвратить на сто процентов, лучший способ обеспечить своей семье чувство безопасности – использовать умный датчик дыма и угарного газа. Он позволяет быстро узнать о пожаре, даже если никого нет дома.

К сожалению, свой срок службы есть у каждой вещи, в том числе и у электроприборов. Например, бывали случаи, когда видавший виды холодильник неожиданно загорался. Именно в таких ситуациях важно как можно быстрее узнать об опасности.

В порядке ли электросистема моего дома?