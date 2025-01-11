А вы знали, что оно цветет? Шесть советов, как заставить денежное дерево зацвести

Период покоя для этих растений наступает летом. Затем денежному дереву потребуется три месяца покоя - и оно, и его хозяева смогут отдохнуть друг от друга. Для этого растение выставляют в сад или на лоджию. Чем солнечнее место, тем лучше. Привлекать солнце следует постепенно, дожидаясь пасмурных дней в начале лета. Комнатное растение, которое не выносится в сад, приспособится к условиям на подоконнике.

Еще одно важное правило периода покоя - не поливать карликовое растение. Для этого лучше всего выбрать место на открытом воздухе, где нет дождей.

Летом, на солнечном месте, крассула приобретает красивый цвет - края листьев становятся ярко-красными, а зеленая пластина - оранжево-коричневой. Это естественная окраска растения, а не солнечный ожог, как иногда опасаются цветоводы.

После того как растение перейдет в спящий режим, полив и подкормку (удобрением для кактусов) следует свести к минимуму.

После периода солнца и засухи можно надеяться, что цветочные почки сформировались и зацветут в декабре.

Однако может случиться так, что они не зацветут. И здесь причиной может быть тот факт, что для крассулы важно, был ли у растения период покоя и в прошлом году. Оно просто может не успеть перейти к цветению за один цикл.

Однако цветение зависит не только от периода покоя. Это сочетание таких условий, как свет, почва, температура, влажность. От возраста черенка до цветения может пройти несколько лет. Если черенок взят с уже цветущего растения, возможно, ему повезет зацвести раньше.

Что нужно делать, чтобы денежное дерево зацвело

Вам придется ухаживать за растением не менее пяти-семи лет — только в этом возрасте растение может зацвести.

Горшок для денежного дерева должен быть низким и широким, чтобы корни могли расти горизонтально, а само растение было более широким и кустистым. В высоких горшках растение вырастает длинным, раскидистым и часто ломается. Очень важен дренаж.